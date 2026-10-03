Бензопила Зубр ПБЦ-370 35П
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
37
Мощность двигателя (кВт)
1.2
Объём топливного бака, л
0.31
Емкость масляного бака, л
0.21
Длина шины, дюйм
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%10 830 руб. 17 810 руб.
В наличии
Код товара: 346084
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10 830 руб. -39%
17 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
шина; шестигранный ключ; цепь; пластиковая защита шины; отвертка; емкость для топливной смеси
Объём двигателя, см3
37
Мощность двигателя (кВт)
1.2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.31
Емкость масляного бака, л
0.21
Количество звеньев
53
Уровень шума
98
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х26
Вес, кг.
6.8
Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-370 35П
Бытовая пила; объем двигателя 37 см3; мощность 1.2 кВт; емкость топливного бака 0.31 л; емкость масляного бака 0.21 л; длина шины 35 см; тормоз цепи; вес 5.2 кг.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
шина; шестигранный ключ; цепь; пластиковая защита шины; отвертка; емкость для топливной смеси
Объём двигателя, см3
37
Мощность двигателя (кВт)
1.2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.31
Емкость масляного бака, л
0.21
Количество звеньев
53
Уровень шума
98
Развернуть
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Бытовая пила; объем двигателя 37 см3; мощность 1.2 кВт; емкость топливного бака 0.31 л; емкость масляного бака 0.21 л; длина шины 35 см; тормоз цепи; вес 5.2 кг.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: С тормозом цепи, Функция антивибрация
Бензопила Зубр ПБЦ-370 35П - этот товар вы можете купить по цене 10830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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