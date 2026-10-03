Бензопила Champion 256-18
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%8 440 руб. 13 250 руб.
В наличии
Код товара: 264925
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 440 руб. -36%
13 250 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
48х30х26
Вес, кг.
5.6
Описание товара Бензопила Champion 256-18
Бензопила Champion 256-18 укомплектована 45-сантиметровой шиной и цепью. Подходит для валки деревьев. Имеет мощный мотор, который запускается с ручного стартера. Предусмотрен механический тормоз цепи для безопасности пользователя. Благодаря ручному насосу для подкачки топлива не возникнет трудностей при запуске инструмента после длительного перерыва. Пила оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила Champion 256-18 укомплектована 45-сантиметровой шиной и цепью. Подходит для валки деревьев. Имеет мощный мотор, который запускается с ручного стартера. Предусмотрен механический тормоз цепи для безопасности пользователя. Благодаря ручному насосу для подкачки топлива не возникнет трудностей при запуске инструмента после длительного перерыва. Пила оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Бензопила Champion 256-18 - стоимость товара 8440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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