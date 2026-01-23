Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, 2х18 В АКБ (4 А·ч), (ПЦЛ-3635-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
электрический
Емкость масляного бака, л
0.16
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 240 руб.
В наличии
Код товара: 640588
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
электрический
Емкость масляного бака, л
0.16
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Количество звеньев
52
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
482х230х230
Размеры в упаковке, см
48х23х23
Вес, кг.
5.94
Описание товара Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, 2х18 В АКБ (4 А·ч), (ПЦЛ-3635-42)
Бесщеточная цепная пила ЗУБР 2x18 В, 4 А*ч ПЦЛ-3635-42 предназначена для распиливания деревьев и досок. Оснащена бесщеточным электрическим двигатель, который отличается высокой эффективностью, низким потреблением энергии и долгим сроком службы. Система плавного запуска позволяет раскручивать двигатель без рывка и пусковой перегрузки. Благодаря работе от аккумулятора модель имеет низкий уровень шума, небольшой вес и независима от источников электричества. Безопасность. Защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании диска. Бесключевая регулировка натяжения цепи обеспечивает удобство при работе.
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Теги товара: С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
электрический
Емкость масляного бака, л
0.16
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Количество звеньев
52
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
482х230х230
Бесщеточная цепная пила ЗУБР 2x18 В, 4 А*ч ПЦЛ-3635-42 предназначена для распиливания деревьев и досок. Оснащена бесщеточным электрическим двигатель, который отличается высокой эффективностью, низким потреблением энергии и долгим сроком службы. Система плавного запуска позволяет раскручивать двигатель без рывка и пусковой перегрузки. Благодаря работе от аккумулятора модель имеет низкий уровень шума, небольшой вес и независима от источников электричества. Безопасность. Защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие при заклинивании диска. Бесключевая регулировка натяжения цепи обеспечивает удобство при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация, Бренды, Carver
Теги товара: С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация, Бренды, Carver
Теги товара: С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости
Достоинства:
Комментарий:
Заказом очень доволен Пришло быстро Реальность превзошла все ожидания Всё надёжно упаковано и запечатано. Фирмой Зубр очень доволен Цена - качество Срабатывание тормоза цепи при низком уровне заряда АКБ на 5+ и + срабатывает сигнал оповещения БЗУ работает безупречно,до полного заряда АКБ 2 часа, всё как в инструкции Всё очень качественно и продуманно Рекомендую Продавцу респект
Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, 2х18 В АКБ (4 А·ч), (ПЦЛ-3635-42) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, 2х18 В АКБ (4 А·ч), (ПЦЛ-3635-42)
Достоинства:
Комментарий:
Заказом очень доволен Пришло быстро Реальность превзошла все ожидания Всё надёжно упаковано и запечатано. Фирмой Зубр очень доволен Цена - качество Срабатывание тормоза цепи при низком уровне заряда АКБ на 5+ и + срабатывает сигнал оповещения БЗУ работает безупречно,до полного заряда АКБ 2 часа, всё как в инструкции Всё очень качественно и продуманно Рекомендую Продавцу респект