Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП
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Характеристики
Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП
Зубр ПБЦ-560 45ДП - инструмент профессионального уровня, применимый для продолжительной интенсивной эксплуатации. Он снабжен японским карбюратором и современной системой гашения вибрации. Безопасность рабочего процесса обеспечивается двойным тормозом - основным мгновенного действия и вспомогательным инерционным. Конструктивные достоинства бензопилы Зубр ПБЦ-560 45ДП Смазка пильной гарнитуры в автоматическом режиме. Предварительная очистка воздуха с целью задержки самых крупных частиц. Обегчение запуска встроенным праймером. Безопасная фиксация при помощи металлического упора. Возможность использования в любую погоду. При покупке этого инструмента у нас вы получите на него целых пять лет фирменной гарантии. Купить бензопилу Зубр ПБЦ-560 45ДП в магазине Agrox Всем нашим клиентам оказывается своевременная консультативная поддержка. Также к их услугам: Оперативная доставка заказов по всей Беларуси. Возможность оплаты товаров в кредит либо рассрочку. Предоставление скидки при всех повторных обращениях. Свяжитесь с нами для получения нужной вам дополнительной информации. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
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Теги товара: 0.55, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирал и наконец получил качественный профессиональный товар, работает ровно и совсем не громко как писал
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила, распилили кучу бревен никаких проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бензопила, достаточно мощная и при этом экономичная. Завелась практически сразу. Пилит очень хорошо, очень удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Попробовал поработать, распилил пару стволов деревьев, все отлично пилит, что еще заметил что даже на минимальном регуляторе масла смазки цепи, масло течет из под пилы
Отзывы о товаре Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирал и наконец получил качественный профессиональный товар, работает ровно и совсем не громко как писал
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила, распилили кучу бревен никаких проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бензопила, достаточно мощная и при этом экономичная. Завелась практически сразу. Пилит очень хорошо, очень удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Попробовал поработать, распилил пару стволов деревьев, все отлично пилит, что еще заметил что даже на минимальном регуляторе масла смазки цепи, масло течет из под пилы