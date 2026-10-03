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Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП купить с доставкой в Москве
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Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП

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Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 1
Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 2
Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 3
Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 4
Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 5
Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 6
Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 7
Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 8
Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 9
Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
49.3
Мощность двигателя (кВт)
2.205
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
18
  • Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 1
  • Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 2
  • Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 3
  • Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 4
  • Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 5
  • Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 6
  • Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 7
  • Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 8
  • Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 9
  • Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
16 010 руб.  21 600 руб. 
Начислим 257 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264951
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП
16 010 руб. -26%
21 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
49.3
Мощность двигателя (кВт)
2.205
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
99
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х27
Вес, кг.
8.2

Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП

Бензиновая пила (бензопила) ПБЦ-490 45ДПОписаниеИдеальный вариант для пиления досок, бруса, стволов различных пород дерева на дачном участке. В отличие от электрической, бензиновая пила оснащена более мощным двигателем, безопасна в отношении поражения электрическим током, может работать в любую погоду и в любом месте. Функции легкого запуска, автоматической смазки цепи и эффективная антивибрационная защита делают пилу легкой в обращении и комфортной в работе. Двойной тормоз цепи, приводимый в действие при откидывании защитного щитка или при отпускании клавиши блокировки на рукоятке, а также встроенный цепеуловитель и металлический упор делают пилу безопасной в применении. Большая удельная мощность, высокое качество применяемых материалов и изготовления, обеспечивающие увеличенный ресурс, делают бензиновую пилу ЗУБР Вашим лучшим помощником.Преимущества Мощная, надежная пила для тяжелых работ, созданная для продолжительной работы Высокая надежность двигателя обеспечивается двумя компрессионными кольцами и хромированием цилиндра Японский карбюратор Walbro с праймером (принудительной подкачкой топлива) способствует более легкому запуску, даже в холодную погоду, обеспечивает точную топливоподачу и экономичен по сравнению с другими аналогами Антивибрационная система, выполненная по профессиональной схеме, эффективно снижает возникающую вибрацию Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную и экологичную работу двигателя Автоматическая система смазки цепи дозированно подает масло, в зависимости от нагрузки и отключает подачу масло на холостых оборотах Основной тормоз мгновенного действия и вспомогательный инерционный тормоз, управляемый клавишей на рукоятке обеспечивают высокую безопасность работ Система предварительной очистки воздуха удаляет из входного воздуха наиболее крупные частицы и увеличивает срок службы фильтра



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)

Отзывы о товаре Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
49.3
Мощность двигателя (кВт)
2.205
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
8.25
Развернуть
Уровень шума
99
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая пила (бензопила) ПБЦ-490 45ДПОписаниеИдеальный вариант для пиления досок, бруса, стволов различных пород дерева на дачном участке. В отличие от электрической, бензиновая пила оснащена более мощным двигателем, безопасна в отношении поражения электрическим током, может работать в любую погоду и в любом месте. Функции легкого запуска, автоматической смазки цепи и эффективная антивибрационная защита делают пилу легкой в обращении и комфортной в работе. Двойной тормоз цепи, приводимый в действие при откидывании защитного щитка или при отпускании клавиши блокировки на рукоятке, а также встроенный цепеуловитель и металлический упор делают пилу безопасной в применении. Большая удельная мощность, высокое качество применяемых материалов и изготовления, обеспечивающие увеличенный ресурс, делают бензиновую пилу ЗУБР Вашим лучшим помощником.Преимущества Мощная, надежная пила для тяжелых работ, созданная для продолжительной работы Высокая надежность двигателя обеспечивается двумя компрессионными кольцами и хромированием цилиндра Японский карбюратор Walbro с праймером (принудительной подкачкой топлива) способствует более легкому запуску, даже в холодную погоду, обеспечивает точную топливоподачу и экономичен по сравнению с другими аналогами Антивибрационная система, выполненная по профессиональной схеме, эффективно снижает возникающую вибрацию Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную и экологичную работу двигателя Автоматическая система смазки цепи дозированно подает масло, в зависимости от нагрузки и отключает подачу масло на холостых оборотах Основной тормоз мгновенного действия и вспомогательный инерционный тормоз, управляемый клавишей на рукоятке обеспечивают высокую безопасность работ Система предварительной очистки воздуха удаляет из входного воздуха наиболее крупные частицы и увеличивает срок службы фильтра


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП - купить по цене 16010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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