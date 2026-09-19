Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
41
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0.26
Емкость масляного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
0.375
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
11 160 руб.
13 426
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474039
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Бензопила, Пильное полотно, Чехол для направляющей шины, Универсальный ключ, Руководство пользователя, Упаковка
Объём двигателя, см3
41
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.26
Емкость масляного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
9.52
Уровень шума
98
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
7.9
Описание товара Бензопила Hyundai X 4118
Бензопила HYUNDAI — это мощное и надежное устройство, предназначенное для выполнения профессиональных задач. Оснащенная 2-тактным бензиновым двигателем мощностью 2,7 л.с. (2 кВт) и объемом 41 см?, она обеспечивает высокую производительность при любых условиях. Легкий вес в 4,5 кг и длина шины 45 см делают её удобной в использовании, позволяя легко маневрировать и работать длительное время без усталости.
Для обеспечения длительной автономной работы, бензопила оснащена топливным баком объемом 0,26 литра и масляным баком объемом 0,21 литра. Это гарантирует стабильную подачу топлива и масла, необходимые для плавной и эффективной работы цепной системы.
Цепь с шагом 3/8 дюйма (0,375 мм) и 64 звеньями обеспечивает точный и быстрый рез, что особенно важно для выполнения сложных задач. Бензопила HYUNDAI идеально подходит для профессионалов, которым необходимо надежное оборудование для работы по дереву различных сортов и плотности. Бренд HYUNDAI известен своим качеством и надежностью, поэтому эта бензопила станет незаменимым помощником в арсенале любого лесоруба или строителя.
Бензопила, Пильное полотно, Чехол для направляющей шины, Универсальный ключ, Руководство пользователя, Упаковка
Объём двигателя, см3
41
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.26
Емкость масляного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
0.375
Развернуть
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
9.52
Уровень шума
98
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила HYUNDAI — это мощное и надежное устройство, предназначенное для выполнения профессиональных задач. Оснащенная 2-тактным бензиновым двигателем мощностью 2,7 л.с. (2 кВт) и объемом 41 см?, она обеспечивает высокую производительность при любых условиях. Легкий вес в 4,5 кг и длина шины 45 см делают её удобной в использовании, позволяя легко маневрировать и работать длительное время без усталости.
Для обеспечения длительной автономной работы, бензопила оснащена топливным баком объемом 0,26 литра и масляным баком объемом 0,21 литра. Это гарантирует стабильную подачу топлива и масла, необходимые для плавной и эффективной работы цепной системы.
Цепь с шагом 3/8 дюйма (0,375 мм) и 64 звеньями обеспечивает точный и быстрый рез, что особенно важно для выполнения сложных задач. Бензопила HYUNDAI идеально подходит для профессионалов, которым необходимо надежное оборудование для работы по дереву различных сортов и плотности. Бренд HYUNDAI известен своим качеством и надежностью, поэтому эта бензопила станет незаменимым помощником в арсенале любого лесоруба или строителя.
Бензопила Hyundai X 4118 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензопила Hyundai X 4118