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Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) купить с доставкой в Москве
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Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50)

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Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 1
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 2
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 3
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 4
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 5
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 6
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 7
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 8
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 9
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 10
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 11
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 12
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 13
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 14
Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
62
Мощность двигателя
4.8 л.с.
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
20
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 1
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 2
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 3
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 4
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 5
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 6
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 7
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 8
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 9
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 10
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 11
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 12
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 13
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 14
  • Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695549
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50)
8 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
30
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
62
Мощность двигателя
4.8 л.с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
116
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х30х26
Вес, кг.
7.1

Описание товара Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50)

Бензопила Зубр ПБЦ-М62-50 – удобный ручной инструмент, предназначенный для заготовки дров, спиливания толстых веток и деревьев. В основе бензопилы лежит двигатель мощностью 3500 Вт, соответствующей 4.8 л.с, обладающий объемом 62 см?. Он быстро приводит в движение пильную цепь с шагом 9.3 мм (3/8) для эффективной и быстрой работы. Конструкция инструмента предусматривает использование шины длиной 50 см с пазом 1.5 мм.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)

Отзывы о товаре Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
30
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
62
Мощность двигателя
4.8 л.с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
116
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50
Развернуть
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Зубр ПБЦ-М62-50 – удобный ручной инструмент, предназначенный для заготовки дров, спиливания толстых веток и деревьев. В основе бензопилы лежит двигатель мощностью 3500 Вт, соответствующей 4.8 л.с, обладающий объемом 62 см?. Он быстро приводит в движение пильную цепь с шагом 9.3 мм (3/8) для эффективной и быстрой работы. Конструкция инструмента предусматривает использование шины длиной 50 см с пазом 1.5 мм.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50) – стоимость товара 8730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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