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Бензопила Patriot PT 3816 Imperial купить с доставкой в Москве
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Бензопила Patriot PT 3816 Imperial

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Бензопила Patriot PT 3816 Imperial - фото 1
Бензопила Patriot PT 3816 Imperial - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя
2 л. с.
Объём топливного бака, л
0.31
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
16
  • Бензопила Patriot PT 3816 Imperial - фото 1
  • Бензопила Patriot PT 3816 Imperial - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
8 540 руб.  12 713 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 201975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензопила Patriot PT 3816 Imperial
8 540 руб. -33%
12 713 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
29.5
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя
2 л. с.
Объём топливного бака, л
0.31
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
6

Описание товара Бензопила Patriot PT 3816 Imperial

Бензопила PATRIOT PT 3816 Imperial 220105515 подходит для распиливания дров среднего диаметра, работ на садовом участке. Имеет 2-х тактный двигатель и передовую систему гашения вибрации. Тормоз цепи и блокировка курка газа обеспечивают безопасность оператора. Праймер служит для облегчения запуска бензопилы.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр

Отзывы о товаре Бензопила Patriot PT 3816 Imperial




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
29.5
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя
2 л. с.
Объём топливного бака, л
0.31
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила PATRIOT PT 3816 Imperial 220105515 подходит для распиливания дров среднего диаметра, работ на садовом участке. Имеет 2-х тактный двигатель и передовую систему гашения вибрации. Тормоз цепи и блокировка курка газа обеспечивают безопасность оператора. Праймер служит для облегчения запуска бензопилы.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Бензопила Patriot PT 3816 Imperial - по цене 8540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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