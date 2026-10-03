Бензопила Fubag FPS 56 38707
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
56
Мощность двигателя (л.с.)
3.4
Мощность двигателя (кВт)
2.5
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%10 180 руб. 12 458 руб.
В наличии
Код товара: 201963
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Загружаем...
10 180 руб. -18%
12 458 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, защитный кожух шины, направляющая шина, пильная цепь, свечной ключ, отвертка для регулировки карбюратора, режущее звено и установочные винты, инструкция, упаковка.
Объём двигателя, см3
56
Мощность двигателя (л.с.)
3.4
Мощность двигателя (кВт)
2.5
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
0.325
Уровень шума
81
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45.7
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
250х255х790
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
7.7
Описание товара Бензопила Fubag FPS 56 38707
Бензопила FUBAG FPS 56 38707 предназначена для частого и длительного использования в лесной, строительной и коммунальной отраслях благодаря мощному двигателю с увеличенным рабочим ресурсом. Система быстрой натяжки цепи и разборная ведущая звездочка повышают удобство эксплуатации и обеспечивают быструю замену пильной гарнитуры. Для легкого и быстрого запуска непрогретого инструмента предусмотрены функции Easy Start и Primer.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, защитный кожух шины, направляющая шина, пильная цепь, свечной ключ, отвертка для регулировки карбюратора, режущее звено и установочные винты, инструкция, упаковка.
Объём двигателя, см3
56
Мощность двигателя (л.с.)
3.4
Мощность двигателя (кВт)
2.5
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
0.325
Уровень шума
81
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45.7
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
250х255х790
Страна производитель
Китай
Бензопила FUBAG FPS 56 38707 предназначена для частого и длительного использования в лесной, строительной и коммунальной отраслях благодаря мощному двигателю с увеличенным рабочим ресурсом. Система быстрой натяжки цепи и разборная ведущая звездочка повышают удобство эксплуатации и обеспечивают быструю замену пильной гарнитуры. Для легкого и быстрого запуска непрогретого инструмента предусмотрены функции Easy Start и Primer.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Бензопила Fubag FPS 56 38707 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10180 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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