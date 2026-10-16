Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18" (45cm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб.
В наличии
Код товара: 622382
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8 920 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х30х26
Вес, кг.
6.3
Описание товара Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18" (45cm)
Бензопила STARWIND SG-5218 1 Вт 3.5 л.с. длина шины 18 дюймов 45 см 1898049 предназначена для распиливания древесины. Бензиновый двигатель обеспечивает продолжительную работу изделия. Проста в эксплуатации, поэтому не требует специальных навыков. Благодаря эргономичной форме пила удобна в использовании.
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Бензопила STARWIND SG-5218 1 Вт 3.5 л.с. длина шины 18 дюймов 45 см 1898049 предназначена для распиливания древесины. Бензиновый двигатель обеспечивает продолжительную работу изделия. Проста в эксплуатации, поэтому не требует специальных навыков. Благодаря эргономичной форме пила удобна в использовании.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18" (45cm) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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