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Бензопила Champion 362-18 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Champion 362-18

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Бензопила Champion 362-18 - фото 6
Бензопила Champion 362-18 - фото 7
Бензопила Champion 362-18 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Champion 362-18 - фото 1
  • Бензопила Champion 362-18 - фото 2
  • Бензопила Champion 362-18 - фото 3
  • Бензопила Champion 362-18 - фото 4
  • Бензопила Champion 362-18 - фото 5
  • Бензопила Champion 362-18 - фото 6
  • Бензопила Champion 362-18 - фото 7
  • Бензопила Champion 362-18 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
11 250 руб.  13 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264927
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
51х28х28
Вес, кг.
7.6

Описание товара Бензопила Champion 362-18

Бензопила CHAMPION 362-18 507781/99944900310 подходит для слесарных и ремонтных работ. Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач из-за больших оборотов. Ручка стартера имеет усовершенствованную форму, что делает обхват удобным.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Champion 362-18




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила CHAMPION 362-18 507781/99944900310 подходит для слесарных и ремонтных работ. Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач из-за больших оборотов. Ручка стартера имеет усовершенствованную форму, что делает обхват удобным.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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