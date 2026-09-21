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Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16" (40cm) (11302000541P) купить с доставкой в Москве
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Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16" (40cm) (11302000541P)

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Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) (11302000541P) - фото 1
Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) (11302000541P) - фото 2
Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) (11302000541P) - фото 3
Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) (11302000541P) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
35.8
Мощность двигателя (л.с.)
2.2
Мощность двигателя (кВт)
1.617
Объём топливного бака, л
0.3
Длина шины, дюйм
14
  • Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) (11302000541P) - фото 1
  • Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) (11302000541P) - фото 2
  • Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) (11302000541P) - фото 3
  • Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16&quot; (40cm) (11302000541P) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710718
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
35.8
Мощность двигателя (л.с.)
2.2
Мощность двигателя (кВт)
1.617
Объём топливного бака, л
0.3
Уровень шума
103
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Размеры в упаковке, см
52х29х25
Вес, кг.
6.7

Описание товара Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16" (40cm) (11302000541P)

Бензопила Stihl представляет собой надежный инструмент, сочетающий в себе мощность и удобство использования. Этот бензиновый агрегат оснащен двигателем объемом 35,8 см?, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с широким спектром задач — от распиловки дров до подрезки деревьев в саду. Пила оборудована шиной длиной 14 дюймов и имеет шаг цепи 3/8 дюйма (0.375), что гарантирует точность и легкость резки. Несмотря на компактные размеры, инструмент демонстрирует оптимальную для своего класса мощность. Топливный бак объемом 0,3 литра позволяет выполнять продолжительные работы без частых дозаправок. Также стоит отметить уровень шума — 103 дБ, что является приемлемым показателем для бензопил такого размера и мощности. Этот инструмент идеально подходит как для профессиональных, так и для бытовых нужд, подтверждая репутацию бренда Stihl как одной из ведущих марок в производстве садовой и строительной техники.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16" (40cm) (11302000541P)




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
35.8
Мощность двигателя (л.с.)
2.2
Мощность двигателя (кВт)
1.617
Объём топливного бака, л
0.3
Уровень шума
103
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Описание
Бензопила Stihl представляет собой надежный инструмент, сочетающий в себе мощность и удобство использования. Этот бензиновый агрегат оснащен двигателем объемом 35,8 см?, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с широким спектром задач — от распиловки дров до подрезки деревьев в саду. Пила оборудована шиной длиной 14 дюймов и имеет шаг цепи 3/8 дюйма (0.375), что гарантирует точность и легкость резки. Несмотря на компактные размеры, инструмент демонстрирует оптимальную для своего класса мощность. Топливный бак объемом 0,3 литра позволяет выполнять продолжительные работы без частых дозаправок. Также стоит отметить уровень шума — 103 дБ, что является приемлемым показателем для бензопил такого размера и мощности. Этот инструмент идеально подходит как для профессиональных, так и для бытовых нужд, подтверждая репутацию бренда Stihl как одной из ведущих марок в производстве садовой и строительной техники.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Отзывы


Бензопила Stihl MS 182 1600Вт 2.2л.с. дл.шины:16" (40cm) (11302000541P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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