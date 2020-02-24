Бензопила Huter BS-52

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Бензопилы
|Мощность двигателя
|2.9 л. с.
|Объём двигателя, см3
|52
|Объём топливного бака, л
|0.55
|Число тактов двигателя
|2
|Длина шины
|50.5 см
|Максимальная длина шины
|20 дюйм.
|Шаг цепи
|0.325 дюйм.
|Тип привода
|Бензиновый
|Тормоз цепи
|Да
|Антивибрация
|Да
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Уровень шума
|105 дБ
|Ширина, см
|32
|Длина, см
|44
|Высота, см
|28
|Вес, кг
|7.5
|Общие характеристики
|Тип
|бензопила
|Конструкция
|ручная
|Мощность
|2500 Вт
|Количество скоростей
|1
|Шаг цепи
|0.325 дюйма
|Обработка
|Длина шины
|50 см
|Производительность
|Объем двигателя
|52 куб. см
|Дополнительная информация
|Емкость топливного бака
|0.55 л
|Функции и возможности
|антивибрация, тормоз цепи
|Вес
|7.5 кг (с цепью и шиной)
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
24.02.2020
Соотношение цены и качества
Длина шины , мощность , вес
Недостатки:
В угоду цене пластмассовые детали которые хотелось бы видеть из сплава алюминия .
Комментарий:
Заводится хорошо , карбюратор пришлось настраивать заново , так как настройки завода не понравились. Для личного хозяйства в самый раз .