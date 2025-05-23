Бензопила Huter BS-52
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35619
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х29х26
Вес, кг.
7.5
Описание товара Бензопила Huter BS-52
|Общие характеристики
|Тип
|бензопила
|Конструкция
|ручная
|Мощность
|2500 Вт
|Количество скоростей
|1
|Шаг цепи
|0.325 дюйма
|Обработка
|Длина шины
|50 см
|Производительность
|Объем двигателя
|52 куб. см
|Дополнительная информация
|Емкость топливного бака
|0.55 л
|Функции и возможности
|антивибрация, тормоз цепи
|Вес
|7.5 кг (с цепью и шиной)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 180 руб. 12 458 руб.2545 руб. в СплитБензопила Fubag FPS 56 38707
-
В наличииЦена 10 830 руб. 17 810 руб.2708 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-370 35П
-
В наличииЦена 11 480 руб. 13 250 руб.2870 руб. в СплитБензопила Champion 256-18
-
В наличииЦена 13 910 руб. 18 663 руб.3478 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-400 40П
-
В наличииЦена 15 190 руб. 20 300 руб.3798 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-450 40П
-
В наличииЦена 15 240 руб.3810 руб. в СплитПила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, 2х18 В АКБ...
-
В наличииЦена 16 010 руб. 21 600 руб.4003 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП
-
В наличииЦена 16 850 руб. 22 425 руб.4213 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП
|Общие характеристики
|Тип
|бензопила
|Конструкция
|ручная
|Мощность
|2500 Вт
|Количество скоростей
|1
|Шаг цепи
|0.325 дюйма
|Обработка
|Длина шины
|50 см
|Производительность
|Объем двигателя
|52 куб. см
|Дополнительная информация
|Емкость топливного бака
|0.55 л
|Функции и возможности
|антивибрация, тормоз цепи
|Вес
|7.5 кг (с цепью и шиной)
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее и работает отлично Но болт натяжки цепи внутри был гнутый, пришлось разбирать вытаскивать и самостоятельно выпрямлять.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая.мощная. за такие деньги- находка. мужу понравилась, в саду очень полезная вещь.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая качественная пила, довольна покупкой, всём советую и пилу и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила, мощности вполне хватает полотно длинное.в комплекте цепь хорошая, запускается очень хорошо на холодную и на горячую, покупка очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал тестю в подарок для дачного использования. Брал пилу этого бренда потому что имеется триммер того же производителя, который служит четвертый год без нареканий. Получил все очень быстро. Собирается по инструкции в течении 10 минут. Качество изготовления высокое. Нет характерного запаха пластмассы, что порадовало. Шина 20 дюймов. Цепь и инструмент в комплекте. После заливки масла и бензиновой смеси ничего не течет. Завелась с первого раза. Порадовал тормоз цепи и натяжитель цепи. Все выполнено в единой крышке. Шумновата, о чем свидетельствует наклейка 112 Дб на корпусе, но работает тесть всегда с наушниками, поэтому все норм. Пробно распилили старый брус 100 на 100 и огрызок берёзы диаметром 65-70 см. Все супер. Тесть доволен. Я тоже. Для бытовых нужд самое то. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
пила пилит запильно, щепки летят по сторонам!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила, самое главное инструкцию прочитать и ее придерживаться
Достоинства:
Комментарий:
специально брал эту марку, пока претензий нет, почти семь кубов чурками распустил
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила, очень мощная, приятно и удобно работать. Легко собирается!
Достоинства:
Комментарий:
Пила хорошая. Пластик лучше чем ожидал. Пилит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Навед вроде бы всё нормально, комплектация тоже. Но коробка была вся рваная.
Достоинства:
Комментарий:
пила норм заказал первый раз пришла без цепи и ключей сделал отказ заказал второй раз пришла полностью укомплектована завелась хорошо попробовал пилит хорошо товаром доволен покупкой . Проверяйте комплектацию на месте .рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
После первого использования самые положительные впечатления. Распилил бревно на части минут за десять.
Достоинства:
Комментарий:
бензопила отличная, пилит очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
брали на СВО, ребята благодарны.
Достоинства:
Комментарий:
работает. только громкая больно
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок папе.Позже ещё дополню отзыв,так как день рождения 7 апреля.Визуально вроде все нормально,пока в деле не проверяли.
Достоинства:
Соотношение цены и качества
Длина шины , мощность , вес
Недостатки:
В угоду цене пластмассовые детали которые хотелось бы видеть из сплава алюминия .
Комментарий:
Заводится хорошо , карбюратор пришлось настраивать заново , так как настройки завода не понравились. Для личного хозяйства в самый раз .
Бензопила Huter BS-52 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензопила Huter BS-52
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее и работает отлично Но болт натяжки цепи внутри был гнутый, пришлось разбирать вытаскивать и самостоятельно выпрямлять.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая.мощная. за такие деньги- находка. мужу понравилась, в саду очень полезная вещь.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая качественная пила, довольна покупкой, всём советую и пилу и продавца.
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила, мощности вполне хватает полотно длинное.в комплекте цепь хорошая, запускается очень хорошо на холодную и на горячую, покупка очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал тестю в подарок для дачного использования. Брал пилу этого бренда потому что имеется триммер того же производителя, который служит четвертый год без нареканий. Получил все очень быстро. Собирается по инструкции в течении 10 минут. Качество изготовления высокое. Нет характерного запаха пластмассы, что порадовало. Шина 20 дюймов. Цепь и инструмент в комплекте. После заливки масла и бензиновой смеси ничего не течет. Завелась с первого раза. Порадовал тормоз цепи и натяжитель цепи. Все выполнено в единой крышке. Шумновата, о чем свидетельствует наклейка 112 Дб на корпусе, но работает тесть всегда с наушниками, поэтому все норм. Пробно распилили старый брус 100 на 100 и огрызок берёзы диаметром 65-70 см. Все супер. Тесть доволен. Я тоже. Для бытовых нужд самое то. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
пила пилит запильно, щепки летят по сторонам!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила, самое главное инструкцию прочитать и ее придерживаться
Достоинства:
Комментарий:
специально брал эту марку, пока претензий нет, почти семь кубов чурками распустил
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила, очень мощная, приятно и удобно работать. Легко собирается!
Достоинства:
Комментарий:
Пила хорошая. Пластик лучше чем ожидал. Пилит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Навед вроде бы всё нормально, комплектация тоже. Но коробка была вся рваная.
Достоинства:
Комментарий:
пила норм заказал первый раз пришла без цепи и ключей сделал отказ заказал второй раз пришла полностью укомплектована завелась хорошо попробовал пилит хорошо товаром доволен покупкой . Проверяйте комплектацию на месте .рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
После первого использования самые положительные впечатления. Распилил бревно на части минут за десять.
Достоинства:
Комментарий:
бензопила отличная, пилит очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
брали на СВО, ребята благодарны.
Достоинства:
Комментарий:
работает. только громкая больно
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок папе.Позже ещё дополню отзыв,так как день рождения 7 апреля.Визуально вроде все нормально,пока в деле не проверяли.
Достоинства:
Соотношение цены и качества
Длина шины , мощность , вес
Недостатки:
В угоду цене пластмассовые детали которые хотелось бы видеть из сплава алюминия .
Комментарий:
Заводится хорошо , карбюратор пришлось настраивать заново , так как настройки завода не понравились. Для личного хозяйства в самый раз .