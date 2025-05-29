Бензопила Huter BS-45
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35617
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х42х28
Вес, кг.
7.5
Описание товара Бензопила Huter BS-45
бензопила, мощность 1700 Вт, длина шины 45 см, шаг цепи 0.325 дюйма, вес 7 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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бензопила, мощность 1700 Вт, длина шины 45 см, шаг цепи 0.325 дюйма, вес 7 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид без нареканий,в работе ещё не была,но качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
пила зверь пилит большие срезырекомендую
Достоинства:
Комментарий:
норм ,но с такой пилой надо чтоб руки роиз правильного места
Достоинства:
Комментарий:
Мужу понравилась. хорошо пилит, острая. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
На вид очень добротная! Как будет работать не знаю. Позже отпишусь!
Достоинства:
Комментарий:
коробка была разодрана в пвз. Пришёл весь товар, испытания прошла, завелась с первого раза, работает отлично. Взяла для пользования на огороде. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
заказываем второй раз, сначала себе , а теперь и брату.
Достоинства:
Комментарий:
Завелась сразу , пилит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
завелась с пол пинка , немного подтекло масло со смазки цепи
Достоинства:
Комментарий:
Ребята заворачивайте пилу с упаковкой в строй, пока она доезжает до покупателя вся рвëтся! не пользовался ещё, дополню
Достоинства:
Комментарий:
завелась с первого раза в отличие от дорогой))
Достоинства:
Комментарий:
Пила сама по себе зачётная ,не такая плохая для ее ценовой категории ,цена - качество . "но" лучше заказывать шину и цепь к ней отдельно ,шина в ее упаковке гнется ,а цепь уж больно хилая ,зубцы которые вставляются в саму шину сразу же разорвались ,*скорее всего из за погувшиеся немного шины *,пришлось напильником их подтачивать
Достоинства:
Комментарий:
Пила без нареканий, в прекрасной упаковке, с отличными техническими характеристиками.
Достоинства:
Комментарий:
Собрал, завелась сразу. Идёт обкатка. Банка для приготовления смеси не герметичная.
Достоинства:
Комментарий:
Не удосужились хоть как-то упаковать товар. Коробка вся рваная, на шине потёртости.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление положительное.Нюанс:подтекает крышка топливного бачка.
Достоинства:
Комментарий:
пила на обкатке нормально все собрал запустил
Бензопила Huter BS-45 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензопила Huter BS-45
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид без нареканий,в работе ещё не была,но качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
пила зверь пилит большие срезырекомендую
Достоинства:
Комментарий:
норм ,но с такой пилой надо чтоб руки роиз правильного места
Достоинства:
Комментарий:
Мужу понравилась. хорошо пилит, острая. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
На вид очень добротная! Как будет работать не знаю. Позже отпишусь!
Достоинства:
Комментарий:
коробка была разодрана в пвз. Пришёл весь товар, испытания прошла, завелась с первого раза, работает отлично. Взяла для пользования на огороде. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
заказываем второй раз, сначала себе , а теперь и брату.
Достоинства:
Комментарий:
Завелась сразу , пилит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
завелась с пол пинка , немного подтекло масло со смазки цепи
Достоинства:
Комментарий:
Ребята заворачивайте пилу с упаковкой в строй, пока она доезжает до покупателя вся рвëтся! не пользовался ещё, дополню
Достоинства:
Комментарий:
завелась с первого раза в отличие от дорогой))
Достоинства:
Комментарий:
Пила сама по себе зачётная ,не такая плохая для ее ценовой категории ,цена - качество . "но" лучше заказывать шину и цепь к ней отдельно ,шина в ее упаковке гнется ,а цепь уж больно хилая ,зубцы которые вставляются в саму шину сразу же разорвались ,*скорее всего из за погувшиеся немного шины *,пришлось напильником их подтачивать
Достоинства:
Комментарий:
Пила без нареканий, в прекрасной упаковке, с отличными техническими характеристиками.
Достоинства:
Комментарий:
Собрал, завелась сразу. Идёт обкатка. Банка для приготовления смеси не герметичная.
Достоинства:
Комментарий:
Не удосужились хоть как-то упаковать товар. Коробка вся рваная, на шине потёртости.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление положительное.Нюанс:подтекает крышка топливного бачка.
Достоинства:
Комментарий:
пила на обкатке нормально все собрал запустил