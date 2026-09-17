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Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 купить с доставкой в Москве
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Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510

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Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 1
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 2
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 3
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 4
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 5
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 6
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 7
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 8
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 9
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 10
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя (л.с.)
2
Объём топливного бака, л
0.31
Емкость масляного бака, л
0.21
Длина шины, дюйм
16
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 1
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 2
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 3
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 4
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 5
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 6
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 7
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 8
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 9
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 10
  • Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
8 150 руб.  12 713 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182207
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя (л.с.)
2
Объём топливного бака, л
0.31
Емкость масляного бака, л
0.21
Количество звеньев
57
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Размеры в упаковке, см
45х31х29
Вес, кг.
7

Описание товара Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510

Бензопила PATRIOT PT 3816 – мощный инструмент для бытовых нужд. Идеально справится с обрезанием кустов и небольших деревьев. Конструкция позволяет легко разобраться в управлении и дает возможность работать в труднодоступных местах. Данная линейка бензопил фирмы Patriot оснащена тормозом цепи, который выполнит мгновенную остановку цепи в непредвиденных случаях, и блокировкой рычага газа для предотвращения случайного срабатывания.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя (л.с.)
2
Объём топливного бака, л
0.31
Емкость масляного бака, л
0.21
Количество звеньев
57
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Антивибрация
Да
Описание
Бензопила PATRIOT PT 3816 – мощный инструмент для бытовых нужд. Идеально справится с обрезанием кустов и небольших деревьев. Конструкция позволяет легко разобраться в управлении и дает возможность работать в труднодоступных местах. Данная линейка бензопил фирмы Patriot оснащена тормозом цепи, который выполнит мгновенную остановку цепи в непредвиденных случаях, и блокировкой рычага газа для предотвращения случайного срабатывания.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
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Доставка
Отзывы


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