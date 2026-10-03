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Бензопила Champion 251-18 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Champion 251-18

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Бензопила Champion 251-18 - фото 1
Бензопила Champion 251-18 - фото 2
Бензопила Champion 251-18 - фото 3
Бензопила Champion 251-18 - фото 4
Бензопила Champion 251-18 - фото 5
Бензопила Champion 251-18 - фото 6
Бензопила Champion 251-18 - фото 7
Бензопила Champion 251-18 - фото 8
Бензопила Champion 251-18 - фото 9
Бензопила Champion 251-18 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
50.8
Мощность двигателя (л.с.)
3.13
Мощность двигателя (кВт)
2.3
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Бензопила Champion 251-18 - фото 1
  • Бензопила Champion 251-18 - фото 2
  • Бензопила Champion 251-18 - фото 3
  • Бензопила Champion 251-18 - фото 4
  • Бензопила Champion 251-18 - фото 5
  • Бензопила Champion 251-18 - фото 6
  • Бензопила Champion 251-18 - фото 7
  • Бензопила Champion 251-18 - фото 8
  • Бензопила Champion 251-18 - фото 9
  • Бензопила Champion 251-18 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
8 120 руб.  12 250 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 201957
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензопила Champion 251-18
8 120 руб. -34%
12 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
бензопила, руководство по эксплуатации, шина направляющая, цепь пильная, упаковка
Объём двигателя, см3
50.8
Мощность двигателя (л.с.)
3.13
Мощность двигателя (кВт)
2.3
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Уровень шума
118
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
400х260х280 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х26
Вес, кг.
5.5

Описание товара Бензопила Champion 251-18

Бензопила Champion 251-18 предназначена для спиливания ветвей, распила древесины, валки деревьев. Оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь. Для полного контроля над инструментом предусмотрена удобная дополнительная рукоятка. Для повышения безопасности в данной модели имеется механический инерционный тормоз.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)

Отзывы о товаре Бензопила Champion 251-18




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
бензопила, руководство по эксплуатации, шина направляющая, цепь пильная, упаковка
Объём двигателя, см3
50.8
Мощность двигателя (л.с.)
3.13
Мощность двигателя (кВт)
2.3
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
72
Уровень шума
118
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
400х260х280 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Champion 251-18 предназначена для спиливания ветвей, распила древесины, валки деревьев. Оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь. Для полного контроля над инструментом предусмотрена удобная дополнительная рукоятка. Для повышения безопасности в данной модели имеется механический инерционный тормоз.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Champion 251-18 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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