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Бензопила Champion 237-16 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Champion 237-16

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Бензопила Champion 237-16 - фото 1
Бензопила Champion 237-16 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Champion 237-16 - фото 1
  • Бензопила Champion 237-16 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
6 810 руб.  10 978 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 201956
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензопила Champion 237-16
6 810 руб. -38%
10 978 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
4.8

Описание товара Бензопила Champion 237-16

Бензопила CHAMPION 237 16 237-16 используется при валке деревьев, обрезке ветвей, распиливания заготовок из древесины. Для удобства эксплуатации данной модели предусмотрены: блокировка курка газа для продолжительной работы, облегченный запуск для быстрого старта, обогрев карбюратора и камеры воздушного фильтра для стабильной работы. За повышение безопасности отвечают уловитель и тормоз цепи, снижающие вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи. Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач за счет высоких оборотов.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Champion 237-16




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила CHAMPION 237 16 237-16 используется при валке деревьев, обрезке ветвей, распиливания заготовок из древесины. Для удобства эксплуатации данной модели предусмотрены: блокировка курка газа для продолжительной работы, облегченный запуск для быстрого старта, обогрев карбюратора и камеры воздушного фильтра для стабильной работы. За повышение безопасности отвечают уловитель и тормоз цепи, снижающие вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи. Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач за счет высоких оборотов.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Champion 237-16 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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