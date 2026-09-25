Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб.
В наличии
Код товара: 747876
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
1.3
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
450 ? 290 ? 400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х31х27
Вес, кг.
6.96
Описание товара Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57
Бензопила Denzel с двигателем мощностью 3 л.с. и рабочим объёмом 45 см? уверенно справляется с задачами, где важны производительность и рабочая длина реза. Шина 40 см подходит для распила древесины и позволяет работать с достаточно крупными заготовками. Антивибрационная система делает использование комфортнее, снижая нагрузку на руки во время работы. За безопасность отвечает тормоз цепи. Бензиновый двигатель мощностью 2,2 кВт работает с топливным баком объёмом 0,55 л, а масляный бак на 0,26 л обеспечивает запас для работы цепи. Вес бензопилы составляет 8,7 кг — это основательный инструмент для уверенной работы на участке, при заготовке дров и распиле древесины. Шаг цепи — 0.375 дюйма. Уровень шума — 114 дБ.
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Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Развернуть
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
1.3
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
450 ? 290 ? 400 мм
Страна производитель
Китай
Бензопила Denzel с двигателем мощностью 3 л.с. и рабочим объёмом 45 см? уверенно справляется с задачами, где важны производительность и рабочая длина реза. Шина 40 см подходит для распила древесины и позволяет работать с достаточно крупными заготовками. Антивибрационная система делает использование комфортнее, снижая нагрузку на руки во время работы. За безопасность отвечает тормоз цепи. Бензиновый двигатель мощностью 2,2 кВт работает с топливным баком объёмом 0,55 л, а масляный бак на 0,26 л обеспечивает запас для работы цепи. Вес бензопилы составляет 8,7 кг — это основательный инструмент для уверенной работы на участке, при заготовке дров и распиле древесины. Шаг цепи — 0.375 дюйма. Уровень шума — 114 дБ.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - стоимость товара 6930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57