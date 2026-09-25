Пила цепная бензиновая DENZEL 95238, DS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пила цепная бензиновая DENZEL 95238, DS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76
Бензопила DENZEL для бытовых задач сочетает мощный бензиновый двигатель объёмом 58 см? и производительность 3,6 л.с. (2,6 кВт). Длина шины 50 см обеспечивает удобный рабочий охват, а цепь на 76 звеньев подходит для выполнения широкого круга задач по распилу древесины. Двухтактный двигатель делает конструкцию практичной для работы на участке. Топливный бак объёмом 0,6 л рассчитан на длительные рабочие циклы, а масляный бак на 0,25 л обеспечивает запас масла для обслуживания цепи. Бытовой класс и сбалансированные характеристики делают бензопилу DENZEL подходящим инструментом для частного использования. Уровень шума — 113 дБ.
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Теги товара: 0.325, С тормозом цепи
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Теги товара: 0.325, С тормозом цепи
Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая DENZEL 95238, DS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76