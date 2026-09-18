Top.Mail.Ru
Бензопила Patriot PT 445 The One купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензопила Patriot PT 445 The One

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 1
Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 2
Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 3
Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 4
Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 5
Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 6
Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 7
Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.9 л. с.
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
16
  • Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 1
  • Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 2
  • Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 3
  • Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 4
  • Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 5
  • Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 6
  • Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 7
  • Бензопила Patriot PT 445 The One - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
6 810 руб.  9 200 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264943
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензопила Patriot PT 445 The One
6 810 руб. -26%
9 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
30
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.9 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х26
Вес, кг.
5

Описание товара Бензопила Patriot PT 445 The One

Бензопила Patriot PT 445 The One – это универсальная бензопила, предназначенная для бытового использования. Прибор обладает мощностью 2150 Вт и объемом двигателя 45 см?, что способствует эффективной работе с инструментом. Вес бензопилы достигает 6 кг, что позволяет удобно держать ее двумя руками, выполняя работу безопасно и быстро. Инструмент задействует в работе направляющую шину длиной 40 см (16) с поддержкой ширины паза 1.5 мм.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л), Число тактов двигателя

Отзывы о товаре Бензопила Patriot PT 445 The One




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
30
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.9 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Patriot PT 445 The One – это универсальная бензопила, предназначенная для бытового использования. Прибор обладает мощностью 2150 Вт и объемом двигателя 45 см?, что способствует эффективной работе с инструментом. Вес бензопилы достигает 6 кг, что позволяет удобно держать ее двумя руками, выполняя работу безопасно и быстро. Инструмент задействует в работе направляющую шину длиной 40 см (16) с поддержкой ширины паза 1.5 мм.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л), Число тактов двигателя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Бензопила Patriot PT 445 The One - по цене 6810 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...