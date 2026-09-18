Бензопила Patriot PT 445 The One
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.9 л. с.
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%6 810 руб. 9 200 руб.
В наличии
Код товара: 264943
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 810 руб. -26%
9 200 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
30
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.9 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х26
Вес, кг.
5
Описание товара Бензопила Patriot PT 445 The One
Бензопила Patriot PT 445 The One – это универсальная бензопила, предназначенная для бытового использования. Прибор обладает мощностью 2150 Вт и объемом двигателя 45 см?, что способствует эффективной работе с инструментом. Вес бензопилы достигает 6 кг, что позволяет удобно держать ее двумя руками, выполняя работу безопасно и быстро. Инструмент задействует в работе направляющую шину длиной 40 см (16) с поддержкой ширины паза 1.5 мм.
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Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
30
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя
2.9 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Бензопила Patriot PT 445 The One – это универсальная бензопила, предназначенная для бытового использования. Прибор обладает мощностью 2150 Вт и объемом двигателя 45 см?, что способствует эффективной работе с инструментом. Вес бензопилы достигает 6 кг, что позволяет удобно держать ее двумя руками, выполняя работу безопасно и быстро. Инструмент задействует в работе направляющую шину длиной 40 см (16) с поддержкой ширины паза 1.5 мм.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л), Число тактов двигателя
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л), Число тактов двигателя
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Купить Бензопила Patriot PT 445 The One - по цене 6810 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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