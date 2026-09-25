Top.Mail.Ru
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 1
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 2
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 3
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 4
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 5
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 6
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 7
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 8
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 9
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 10
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 11
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 12
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 13
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 14
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 15
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 16
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 17
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.205
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 1
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 2
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 3
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 4
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 5
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 6
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 7
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 8
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 9
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 10
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 11
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 12
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 13
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 14
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 15
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 16
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 17
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747880
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з
6 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Пила цепная бензиновая - 1 штШина - 1 штЧехол шины - 1 штЦепь - 1 штЕмкость для приготовления смеси - 1 штКомплект инструментов - 1 штСвечной ключ - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.205
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
8.255
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
450
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
815 ? 285 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х27
Вес, кг.
7.2

Описание товара Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з

Пила цепная бензиновая Denzel DS-5218 95237 мощностью 3 л.с. оснащена двигателем объемом 52 см3 и поставляется с высокопроизводительной пильной гарнитурой: шиной длиной 45 см, цепью с 72 звеньями шагом 0,325" и пазом 1,5 мм. Используется для заготовки дров, распиловки древесины, при проведении ремонтных, строительных и садовых работ. Мощный и экономичный двухтактный двигатель позволяет эффективно и быстро решать поставленные задачи.

Преимущества

Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Пила цепная бензиновая - 1 штШина - 1 штЧехол шины - 1 штЦепь - 1 штЕмкость для приготовления смеси - 1 штКомплект инструментов - 1 штСвечной ключ - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.205
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
8.255
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
450
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
815 ? 285 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Пила цепная бензиновая Denzel DS-5218 95237 мощностью 3 л.с. оснащена двигателем объемом 52 см3 и поставляется с высокопроизводительной пильной гарнитурой: шиной длиной 45 см, цепью с 72 звеньями шагом 0,325" и пазом 1,5 мм. Используется для заготовки дров, распиловки древесины, при проведении ремонтных, строительных и садовых работ. Мощный и экономичный двухтактный двигатель позволяет эффективно и быстро решать поставленные задачи.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - стоимость товара 6490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...