Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з
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Характеристики
Описание товара Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з
Пила цепная бензиновая Denzel DS-5218 95237 мощностью 3 л.с. оснащена двигателем объемом 52 см3 и поставляется с высокопроизводительной пильной гарнитурой: шиной длиной 45 см, цепью с 72 звеньями шагом 0,325" и пазом 1,5 мм. Используется для заготовки дров, распиловки древесины, при проведении ремонтных, строительных и садовых работ. Мощный и экономичный двухтактный двигатель позволяет эффективно и быстро решать поставленные задачи.
Преимущества
- Безопасная работа — блокировка от случайного запуска и моментальное срабатывание тормоза цепи при отскоке пилы снижают вероятность получения травм.
- Облегченный запуск двигателя — система Easy start и праймер для подкачки топлива позволяют быстро приступить к работе даже после долгого перерыва.
- Система автоматической смазки цепи — масло подается к пильной гарнитуре своевременно и в необходимом количестве, что позволяет уменьшить ее изнашивание и препятствует накапливанию смолы.
- Точный рез без лишних усилий — зубчатый упор из высококачественной стали позволяет надежно фиксировать пилу во время работы и снижает отдачу.
- Аварийная остановка — при необходимости двигатель можно быстро отключить, нажав на выключатель.
- Надежный хват — задняя и прорезиненная передняя рукоятки удобно ложатся в руки, позволяя работать с комфортом.
- Оптимизированная антивибрационная система — позволяет снизить вредное воздействие вибрации на организм.
- Отсек для хранения свечного ключа — инструмент всегда находится под рукой и не потеряется.
- Быстрый доступ к воздушному фильтру — для его осмотра и очистки не нужно сдавать инструмент в сервисный центр.
- Полный комплект поставки — инструменты для обслуживания, свечной ключ и емкость для приготовления топливной смеси прилагаются к пиле.
- Комфортная эксплуатация — пила отличается компактностью и небольшим весом 6,4 кг (44 х 26,5 х 34,5 см).
- Удобное хранение и транспортировка — шина поставляется в защитном
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Теги товара: 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Пила цепная бензиновая Denzel DS-5218 95237 мощностью 3 л.с. оснащена двигателем объемом 52 см3 и поставляется с высокопроизводительной пильной гарнитурой: шиной длиной 45 см, цепью с 72 звеньями шагом 0,325" и пазом 1,5 мм. Используется для заготовки дров, распиловки древесины, при проведении ремонтных, строительных и садовых работ. Мощный и экономичный двухтактный двигатель позволяет эффективно и быстро решать поставленные задачи.
Преимущества
- Безопасная работа — блокировка от случайного запуска и моментальное срабатывание тормоза цепи при отскоке пилы снижают вероятность получения травм.
- Облегченный запуск двигателя — система Easy start и праймер для подкачки топлива позволяют быстро приступить к работе даже после долгого перерыва.
- Система автоматической смазки цепи — масло подается к пильной гарнитуре своевременно и в необходимом количестве, что позволяет уменьшить ее изнашивание и препятствует накапливанию смолы.
- Точный рез без лишних усилий — зубчатый упор из высококачественной стали позволяет надежно фиксировать пилу во время работы и снижает отдачу.
- Аварийная остановка — при необходимости двигатель можно быстро отключить, нажав на выключатель.
- Надежный хват — задняя и прорезиненная передняя рукоятки удобно ложатся в руки, позволяя работать с комфортом.
- Оптимизированная антивибрационная система — позволяет снизить вредное воздействие вибрации на организм.
- Отсек для хранения свечного ключа — инструмент всегда находится под рукой и не потеряется.
- Быстрый доступ к воздушному фильтру — для его осмотра и очистки не нужно сдавать инструмент в сервисный центр.
- Полный комплект поставки — инструменты для обслуживания, свечной ключ и емкость для приготовления топливной смеси прилагаются к пиле.
- Комфортная эксплуатация — пила отличается компактностью и небольшим весом 6,4 кг (44 х 26,5 х 34,5 см).
- Удобное хранение и транспортировка — шина поставляется в защитном
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
Теги товара: 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з