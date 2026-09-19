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Бензопила Hyundai Х 5320 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Hyundai Х 5320

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Бензопила Hyundai Х 5320 - фото 1
Бензопила Hyundai Х 5320 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
53
Мощность двигателя
2500 Вт
Объём топливного бака, л
2.5
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
50
  • Бензопила Hyundai Х 5320 - фото 1
  • Бензопила Hyundai Х 5320 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
11 420 руб.  13 246 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474036
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
30
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
53
Мощность двигателя
2500 Вт
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
2.5
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
50
Длина шины, см
50
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
7.9

Описание товара Бензопила Hyundai Х 5320

Бензопила Hyundai Х 5320 используется для работы с древесиной: заготовки леса, обрезки сучьев. Не предназначена для точной резки. Мощный двигатель. Двухтактный двигатель с мощностью 3.4 л.с.

Отзывы о товаре Бензопила Hyundai Х 5320




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
30
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
53
Мощность двигателя
2500 Вт
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
2.5
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
50
Длина шины, см
50
Развернуть
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Hyundai Х 5320 используется для работы с древесиной: заготовки леса, обрезки сучьев. Не предназначена для точной резки. Мощный двигатель. Двухтактный двигатель с мощностью 3.4 л.с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Hyundai Х 5320 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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