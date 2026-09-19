Бензопила Hyundai Х 5320
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
53
Мощность двигателя
2500 Вт
Объём топливного бака, л
2.5
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%11 420 руб. 13 246 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474036
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
30
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
53
Мощность двигателя
2500 Вт
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
2.5
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
50
Длина шины, см
50
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
7.9
Описание товара Бензопила Hyundai Х 5320
Бензопила Hyundai Х 5320 используется для работы с древесиной: заготовки леса, обрезки сучьев. Не предназначена для точной резки. Мощный двигатель. Двухтактный двигатель с мощностью 3.4 л.с.
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Теги товара: 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
30
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
53
Мощность двигателя
2500 Вт
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
2.5
Шаг цепи, дюйм
0.325
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
50
Длина шины, см
50
Развернуть
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Бензопила Hyundai Х 5320 используется для работы с древесиной: заготовки леса, обрезки сучьев. Не предназначена для точной резки. Мощный двигатель. Двухтактный двигатель с мощностью 3.4 л.с.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Функция антивибрация, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Функция антивибрация, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости
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