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Бензопила Patriot PT 4518 Imperial купить с доставкой в Москве
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Бензопила Patriot PT 4518 Imperial

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Бензопила Patriot PT 4518 Imperial
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
9 010 руб.  13 863 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201976
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
8.2

Описание товара Бензопила Patriot PT 4518 Imperial

Бензиновая пила PATRIOT PT 4518 Imperial 220105555 относится к полупрофессиональному классу и подходит для валки деревьем диаметром до 40 см. Мотор легко запускается и отличается увеличенным моторесурсом. Смазка цепи осуществляется автоматически. Боковое натяжение цепи позволяет без особых усилий натянуть цепь.



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Отзывы о товаре Бензопила Patriot PT 4518 Imperial




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензиновая пила PATRIOT PT 4518 Imperial 220105555 относится к полупрофессиональному классу и подходит для валки деревьем диаметром до 40 см. Мотор легко запускается и отличается увеличенным моторесурсом. Смазка цепи осуществляется автоматически. Боковое натяжение цепи позволяет без особых усилий натянуть цепь.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Отзывы


Бензопила Patriot PT 4518 Imperial - этот товар вы можете купить по цене 9010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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