Top.Mail.Ru
Бензопила Hyundai Х 3916 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензопила Hyundai Х 3916

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензопила Hyundai Х 3916
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
37.2
Мощность двигателя
1500 Вт
Объём топливного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
6 480 руб.  11 939 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474040
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
27.5
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
37.2
Мощность двигателя
1500 Вт
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
40
Длина шины, см
40
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
6.5

Описание товара Бензопила Hyundai Х 3916

Бензопила Hyundai Х 3916 используется для распила стволов деревьев, сучков и досок из древесины. Мощный двигатель. Двухтактный двигатель с мощностью 2 л.с. обеспечивает высокую производительность. Предусмотрена система быстрого старта для более комфортной работы.

Отзывы о товаре Бензопила Hyundai Х 3916




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
27.5
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
37.2
Мощность двигателя
1500 Вт
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
40
Длина шины, см
40
Развернуть
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Hyundai Х 3916 используется для распила стволов деревьев, сучков и досок из древесины. Мощный двигатель. Двухтактный двигатель с мощностью 2 л.с. обеспечивает высокую производительность. Предусмотрена система быстрого старта для более комфортной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Hyundai Х 3916 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...