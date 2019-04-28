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Бензопила Huter BS-45М купить с доставкой в Москве
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Бензопила Huter BS-45М

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Бензопила Huter BS-45М
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35618
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
43х32х26
Вес, кг.
6.95

Описание товара Бензопила Huter BS-45М

бензопила, мощность 1700 Вт, длина шины 40 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 7 кг



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Huter BS-45М

Источник: Яндекс Маркет
28.04.2019
Антон С.

Достоинства:
Цена-качество
Ремонтопригодность
Доступность расходников
Неприхотливость
Удобство в эксплуатации

Недостатки:
Вес (компенсация мощностью)
Качество пластика (придрался)
Неудобное расположение болта натяжки цепи (опять придрался)
Был недосмазан стартер (при первом запуске закусило. Разобрал-смазал-собрал)

Комментарий:
Долго выбирал модель. Остановился на этой. Имею бензотриммер этого бренда: отработал уже восемь сезонов на участке 25 соток.
После сборки из коробки и промазки всех узлов запустилась с со второй попытки (см. недостатки) Не понимаю, какие у людей возникают проблемы с запуском, о которых читал, выбирая пилу. Кромсает весьма недурно. Может потягаться с аналогами за 10-14 тысяч рублей. Проверено. Просто достаточно иметь прямые руки в плане содержания и эксплуатации.
Если выбирать из соображений непрофессионального использования в хозяйстве и не платить за известный бренд, то советую эту машинку



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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Бензопилы
Описание
бензопила, мощность 1700 Вт, длина шины 40 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 7 кг


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2019
Антон С.

Достоинства:
Цена-качество
Ремонтопригодность
Доступность расходников
Неприхотливость
Удобство в эксплуатации

Недостатки:
Вес (компенсация мощностью)
Качество пластика (придрался)
Неудобное расположение болта натяжки цепи (опять придрался)
Был недосмазан стартер (при первом запуске закусило. Разобрал-смазал-собрал)

Комментарий:
Долго выбирал модель. Остановился на этой. Имею бензотриммер этого бренда: отработал уже восемь сезонов на участке 25 соток.
После сборки из коробки и промазки всех узлов запустилась с со второй попытки (см. недостатки) Не понимаю, какие у людей возникают проблемы с запуском, о которых читал, выбирая пилу. Кромсает весьма недурно. Может потягаться с аналогами за 10-14 тысяч рублей. Проверено. Просто достаточно иметь прямые руки в плане содержания и эксплуатации.
Если выбирать из соображений непрофессионального использования в хозяйстве и не платить за известный бренд, то советую эту машинку


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