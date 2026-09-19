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Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт купить с доставкой в Москве
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Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт

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Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт - фото 2
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Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт - фото 4
Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
37.2
Мощность двигателя (л.с.)
2
Мощность двигателя (кВт)
1.5
Объём топливного бака, л
0.38
Емкость масляного бака, л
0.2
Шаг цепи, дюйм
0.375
  • Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт - фото 1
  • Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт - фото 2
  • Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт - фото 3
  • Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт - фото 4
  • Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394061
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Характеристики

Бренд
REDVERG
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, пильная шина, кожух для шины, пильная цепь, комплект инструментов и ключей, инструкция по эксплуатации, упаковка
Объём двигателя, см3
37.2
Мощность двигателя (л.с.)
2
Мощность двигателя (кВт)
1.5
Объём топливного бака, л
0.38
Емкость масляного бака, л
0.2
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
52
Шаг цепи, мм
9.52
Длина шины, см
35
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2

Описание товара Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт

Бензопила REDVERG — это надежный инструмент полупрофессионального класса, идеально подходящий для различных задач на даче или в саду. С весом всего 8 кг, она обеспечивает удобство использования при продолжительных работах, сочетая в себе мощность и маневренность. Мощный бензиновый двигатель объемом 37,2 см? и мощностью 1,5 кВт (2 л.с.) гарантирует эффективную и стабильную работу, позволяя справляться с древесиной различной плотности. Емкость топливного бака составляет 0,38 литра, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой заправки. Бензопила оснащена шиной длиной 35 см и цепью с шагом 3/8 дюйма (0,375 мм), что делает её подходящей для резки как тонких, так и средних по диаметру деревьев и веток. В конструкции предусмотрен тормоз цепи, который обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации, сокращая время реакции в случае возникновения нештатной ситуации. Масляный бак объемом 0,2 литра гарантирует достаточную подачу смазки для оптимальной производительности цепи и увеличения её срока службы. Система натяжения цепи позволяет быстро и просто регулировать натяжение без использования дополнительных инструментов, что значительно упрощает обслуживание и эксплуатацию. Бензопила REDVERG — это отличный выбор для тех, кто ценит сочетание качества, надежности и доступной цены в одном продукте. Подходит как для профессионалов, так и для частных пользователей, кто ценит высокую производительность и надежность в работе.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды


Теги товара: С тормозом цепи

Отзывы о товаре Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт




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Характеристики
Бренд
REDVERG
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, пильная шина, кожух для шины, пильная цепь, комплект инструментов и ключей, инструкция по эксплуатации, упаковка
Объём двигателя, см3
37.2
Мощность двигателя (л.с.)
2
Мощность двигателя (кВт)
1.5
Объём топливного бака, л
0.38
Емкость масляного бака, л
0.2
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
52
Развернуть
Шаг цепи, мм
9.52
Длина шины, см
35
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила REDVERG — это надежный инструмент полупрофессионального класса, идеально подходящий для различных задач на даче или в саду. С весом всего 8 кг, она обеспечивает удобство использования при продолжительных работах, сочетая в себе мощность и маневренность. Мощный бензиновый двигатель объемом 37,2 см? и мощностью 1,5 кВт (2 л.с.) гарантирует эффективную и стабильную работу, позволяя справляться с древесиной различной плотности. Емкость топливного бака составляет 0,38 литра, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой заправки. Бензопила оснащена шиной длиной 35 см и цепью с шагом 3/8 дюйма (0,375 мм), что делает её подходящей для резки как тонких, так и средних по диаметру деревьев и веток. В конструкции предусмотрен тормоз цепи, который обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации, сокращая время реакции в случае возникновения нештатной ситуации. Масляный бак объемом 0,2 литра гарантирует достаточную подачу смазки для оптимальной производительности цепи и увеличения её срока службы. Система натяжения цепи позволяет быстро и просто регулировать натяжение без использования дополнительных инструментов, что значительно упрощает обслуживание и эксплуатацию. Бензопила REDVERG — это отличный выбор для тех, кто ценит сочетание качества, надежности и доступной цены в одном продукте. Подходит как для профессионалов, так и для частных пользователей, кто ценит высокую производительность и надежность в работе.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды


Теги товара: С тормозом цепи
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