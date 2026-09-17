Пила цепная бензиновая Patriot PT 2512 220104500
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пила цепная бензиновая Patriot PT 2512 220104500
Компактная универсальная бензопила, идеальное средство ухода за деревьями. Отличается удачным сочетанием мощности, легкости конструкции и удобством использования. Бензиновая цепная пила РТ 2512 предназначена для подрезки сухих веток фруктовых, лиственничных и хвойных деревьев и кустарников, а так же для распиловки стволов деревьев диаметром не более 10-15 сантиметров. Небольшой вес, экономичный двигатель, передовая система анти вибрации и сбалансированная конструкция позволят сделать точный распил без особых физических усилий. Легкий доступ к воздушному фильтру позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр. Пила оборудована автоматической системой смазки цепи, которая не даст перегреться рабочим частям пилы и предохранит их от преждевременного износа и коррозии. Боковой натяжитель цепи позволит оператору контролировать натяжение цепи.
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Теги товара: Бензиновый привод
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды
Теги товара: Бензиновый привод
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