Вытяжка ВВ 2 К17 GEFEST
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб.
В наличии
Код товара: 752062
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 280 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
GEFEST
Вес, г.
5
Описание товара Вытяжка ВВ 2 К17 GEFEST
Вытяжка ВВ 2 К17 GEFEST
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
GEFEST
Вытяжка ВВ 2 К17 GEFEST
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
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Вытяжка ВВ 2 К17 GEFEST - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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