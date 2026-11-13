Top.Mail.Ru
Портативная колонка JBL Partybox 130 (JBLPB130BLKEP) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная колонка JBL Partybox 130 (JBLPB130BLKEP) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 1
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 2
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 3
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 4
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 5
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 6
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 7
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 8
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 9
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 10
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 11
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 12
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 13
Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Мощность, Вт
200
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 1
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 2
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 3
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 4
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 5
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 6
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 7
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 8
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 9
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 10
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 11
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 12
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 13
  • Пати колонка JBL Partybox 130 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752034
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
эквалайзер
Мощность, Вт
200
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
145
Диаметр НЧ-динамика, мм
145
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v6.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4722
Время работы, ч
15
Габаритные размеры
298x575x303 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х37х34
Вес, кг.
14.1

Описание товара Портативная колонка JBL Partybox 130 (JBLPB130BLKEP) Black

Портативная колонка JBL PartyBox 130 - это мощное решение для вечеринок и ярких музыкальных событий. Оснащённая парой 5.25-дюймовых низкочастотных динамиков, она обеспечивает глубокий, насыщенный бас, а два твитера с шёлковыми куполами отвечают за чистые и детализированные высокие частоты. Всё это формирует фирменное звучание JBL - мощное, сбалансированное и живое. Даже на высокой громкости звук остаётся качественным благодаря технологии AI Sound Boost, которая снижает искажения и сохраняет насыщенность композиции. Колонка способна работать до 15 часов на одном заряде, а функция Playtime Boost добавляет ещё до 3 часов воспроизведения, чтобы музыка не останавливалась. Корпус с защитой IPX4 делает устройство устойчивым к брызгам - ни случайно пролитый напиток, ни внезапный дождь не помешают веселью. Для подключения доступны USB Type-C (для передачи аудио без потерь с приложений и стриминговых сервисов) и оптический вход для телевизора. Любителям живого звука понравится возможность подключения гитары и двух микрофонов. С караоке-настройками эквалайзера и встроенным световым шоу каждый сможет почувствовать себя настоящей звездой сцены.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Partybox 130 (JBLPB130BLKEP) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
эквалайзер
Мощность, Вт
200
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
145
Диаметр НЧ-динамика, мм
145
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v6.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4722
Время работы, ч
15
Габаритные размеры
298x575x303 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка JBL PartyBox 130 - это мощное решение для вечеринок и ярких музыкальных событий. Оснащённая парой 5.25-дюймовых низкочастотных динамиков, она обеспечивает глубокий, насыщенный бас, а два твитера с шёлковыми куполами отвечают за чистые и детализированные высокие частоты. Всё это формирует фирменное звучание JBL - мощное, сбалансированное и живое. Даже на высокой громкости звук остаётся качественным благодаря технологии AI Sound Boost, которая снижает искажения и сохраняет насыщенность композиции. Колонка способна работать до 15 часов на одном заряде, а функция Playtime Boost добавляет ещё до 3 часов воспроизведения, чтобы музыка не останавливалась. Корпус с защитой IPX4 делает устройство устойчивым к брызгам - ни случайно пролитый напиток, ни внезапный дождь не помешают веселью. Для подключения доступны USB Type-C (для передачи аудио без потерь с приложений и стриминговых сервисов) и оптический вход для телевизора. Любителям живого звука понравится возможность подключения гитары и двух микрофонов. С караоке-настройками эквалайзера и встроенным световым шоу каждый сможет почувствовать себя настоящей звездой сцены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка JBL Partybox 130 (JBLPB130BLKEP) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...