Портативная колонка JBL Partybox 130 (JBLPB130BLKEP) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка JBL Partybox 130 (JBLPB130BLKEP) Black
Портативная колонка JBL PartyBox 130 - это мощное решение для вечеринок и ярких музыкальных событий. Оснащённая парой 5.25-дюймовых низкочастотных динамиков, она обеспечивает глубокий, насыщенный бас, а два твитера с шёлковыми куполами отвечают за чистые и детализированные высокие частоты. Всё это формирует фирменное звучание JBL - мощное, сбалансированное и живое. Даже на высокой громкости звук остаётся качественным благодаря технологии AI Sound Boost, которая снижает искажения и сохраняет насыщенность композиции. Колонка способна работать до 15 часов на одном заряде, а функция Playtime Boost добавляет ещё до 3 часов воспроизведения, чтобы музыка не останавливалась. Корпус с защитой IPX4 делает устройство устойчивым к брызгам - ни случайно пролитый напиток, ни внезапный дождь не помешают веселью. Для подключения доступны USB Type-C (для передачи аудио без потерь с приложений и стриминговых сервисов) и оптический вход для телевизора. Любителям живого звука понравится возможность подключения гитары и двух микрофонов. С караоке-настройками эквалайзера и встроенным световым шоу каждый сможет почувствовать себя настоящей звездой сцены.
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