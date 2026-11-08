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Смартфон Samsung Galaxy A18 6/128Gb (SM-A185FZKLCAU) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy A18 6/128Gb (SM-A185FZKLCAU) Black

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 440 руб. 
Начислим 344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751777
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смартфон Samsung Galaxy A18 6/128Gb (SM-A185FZKLCAU) Black
21 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A18 6/128Gb (SM-A185FZKLCAU) Black

Смартфон Samsung Galaxy A18 6/128Gb (SM-A185FZKLCAU) Black

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A18 6/128Gb (SM-A185FZKLCAU) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Описание
Смартфон Samsung Galaxy A18 6/128Gb (SM-A185FZKLCAU) Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A18 6/128Gb (SM-A185FZKLCAU) Black - этот товар вы можете купить по цене 21440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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