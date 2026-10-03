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Уцененный товар Люстра MW-Light Монарх 121010505 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750808
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Уцененный товар Люстра MW-Light Монарх 121010505 хорошее состояние, 750808

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
25 790 руб.  36 840 руб. 
В наличии
Код товара: 750808
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Люстра MW-Light Монарх 121010505 хорошее состояние
25 790 руб. -30%
36 840 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Размеры в упаковке, см
52х42х21
Вес, кг.
7.56

Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Монарх 121010505 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, погнут каркас, потертости на каркасе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра MW-Light Монарх 121010505 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, погнут каркас, потертости на каркасе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра MW-Light Монарх 121010505 хорошее состояние - по цене 25790 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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