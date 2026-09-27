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Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply

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Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply - фото 2
Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
HP ProCurve Switch 2600-PWR Series (2626-PWR, 2650-PWR, 2600-8-PWR), ProCurve Switch 2610 Series, ProCurve Switch 2610-PWR Series, ProCurve Switch 2626-PWR, ProCurve Switch 2650, ProCurve Switch 2650-PWR, ProCurve Switch 2800 Series (2824 J4903A, 2848 J4904A), ProCurve Switch 2810 Series, ProCurve Switch 5300xl Series (5304xl, 5308xl, 5348xl, 5372xl), ProCurve Switch 3400cl Series, ProCurve Switch 6400cl Series, ProCurve Secure Router 7000dl Series, HP E2620-24 (J9623A), HP E2620-48 (J9626A), HP
Мощность, Вт
800
Макс. выходной ток, А
9
Выходное напряжение, В
12
  • Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply - фото 1
  • Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply - фото 2
  • Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750598
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply
7 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
HP ProCurve Switch 2600-PWR Series (2626-PWR, 2650-PWR, 2600-8-PWR), ProCurve Switch 2610 Series, ProCurve Switch 2610-PWR Series, ProCurve Switch 2626-PWR, ProCurve Switch 2650, ProCurve Switch 2650-PWR, ProCurve Switch 2800 Series (2824 J4903A, 2848 J4904A), ProCurve Switch 2810 Series, ProCurve Switch 5300xl Series (5304xl, 5308xl, 5348xl, 5372xl), ProCurve Switch 3400cl Series, ProCurve Switch 6400cl Series, ProCurve Secure Router 7000dl Series, HP E2620-24 (J9623A), HP E2620-48 (J9626A), HP
Мощность, Вт
800
Макс. выходной ток, А
9
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
2
Сертификат 80 PLUS
нет
Габаритные размеры
325 ? 442 ? 43мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply

HPE ProCurve J8168A (E600 Power Supply) — это комбинированный резервный и внешний блок питания (RPS/EPS) для сетевого оборудования HPE/ProCurve. Он нужен, чтобы повысить отказоустойчивость сети и обеспечить питание по PoE.

Отзывы о товаре Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
HP ProCurve Switch 2600-PWR Series (2626-PWR, 2650-PWR, 2600-8-PWR), ProCurve Switch 2610 Series, ProCurve Switch 2610-PWR Series, ProCurve Switch 2626-PWR, ProCurve Switch 2650, ProCurve Switch 2650-PWR, ProCurve Switch 2800 Series (2824 J4903A, 2848 J4904A), ProCurve Switch 2810 Series, ProCurve Switch 5300xl Series (5304xl, 5308xl, 5348xl, 5372xl), ProCurve Switch 3400cl Series, ProCurve Switch 6400cl Series, ProCurve Secure Router 7000dl Series, HP E2620-24 (J9623A), HP E2620-48 (J9626A), HP
Мощность, Вт
800
Макс. выходной ток, А
9
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
2
Сертификат 80 PLUS
нет
Габаритные размеры
325 ? 442 ? 43мм
Страна производитель
Китай
Описание
HPE ProCurve J8168A (E600 Power Supply) — это комбинированный резервный и внешний блок питания (RPS/EPS) для сетевого оборудования HPE/ProCurve. Он нужен, чтобы повысить отказоустойчивость сети и обеспечить питание по PoE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания HPE ProCurve J8168A E600 Power Supply - этот товар вы можете купить по цене 7650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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