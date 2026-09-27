Блок питания HPE J9443A 630
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
HP ProCurve 2910al и HP 3500yl-PoE+
Мощность, Вт
740
Макс. выходной ток, А
8
Выходное напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб.
В наличии
Код товара: 750597
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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7 650 руб.
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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
HP ProCurve 2910al и HP 3500yl-PoE+
Мощность, Вт
740
Макс. выходной ток, А
8
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
нет
Габаритные размеры
21,6 ? 38,1 ? 4,4 см
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Блок питания HPE J9443A 630
HPE J9443A (ProCurve 630) — это резервный и/или внешний блок питания для сетевых коммутаторов. Его ставят, чтобы повысить отказоустойчивость инфраструктуры и добавить мощности для PoE?устройств.
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Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
HP ProCurve 2910al и HP 3500yl-PoE+
Мощность, Вт
740
Макс. выходной ток, А
8
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
нет
Габаритные размеры
21,6 ? 38,1 ? 4,4 см
Страна производитель
Китай
HPE J9443A (ProCurve 630) — это резервный и/или внешний блок питания для сетевых коммутаторов. Его ставят, чтобы повысить отказоустойчивость инфраструктуры и добавить мощности для PoE?устройств.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Блок питания HPE J9443A 630 - этот товар вы можете купить по цене 7650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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