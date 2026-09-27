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Блок питания Fujitsu A3C40175929 Primergy 460W Platinium Power Supply купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Fujitsu A3C40175929 Primergy 460W Platinium Power Supply

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Блок питания Fujitsu A3C40175929 Primergy 460W Platinium Power Supply
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
Fujitsu Primergy RX2520 M5, RX1330 M2 и RX2530 M4
Мощность, Вт
460
Макс. выходной ток, А
36.33
Выходное напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 940 руб. 
Начислим 352 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Fujitsu A3C40175929 Primergy 460W Platinium Power Supply
21 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fujitsu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
Fujitsu Primergy RX2520 M5, RX1330 M2 и RX2530 M4
Мощность, Вт
460
Макс. выходной ток, А
36.33
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Габаритные размеры
19?15?6 см
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блок питания Fujitsu A3C40175929 Primergy 460W Platinium Power Supply

Блок питания Fujitsu A3C40175929 (DPS?460DB?9A, S26113?E575?V53) — это серверный модуль мощностью 460 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum (КПД до ~94,3 % при 50 % нагрузки). Рассчитан на установку в стойки, форм?фактор 1U, поддерживает «горячую» замену (hotswap). Работает от сети 100–240 В (47–63 Гц), основные выходные линии: +12 В (до 36,33 А) и +12Vsb (2 А). Оснащён одним вентилятором, габариты — 19?15?6 см, вес — 1,3 кг. Совместим с серверами Fujitsu Primergy RX2520 M5, RX1330 M2 и RX2530 M4.

Отзывы о товаре Блок питания Fujitsu A3C40175929 Primergy 460W Platinium Power Supply




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Характеристики
Бренд
Fujitsu
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Совместимость
Fujitsu Primergy RX2520 M5, RX1330 M2 и RX2530 M4
Мощность, Вт
460
Макс. выходной ток, А
36.33
Выходное напряжение, В
12
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Габаритные размеры
19?15?6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Fujitsu A3C40175929 (DPS?460DB?9A, S26113?E575?V53) — это серверный модуль мощностью 460 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum (КПД до ~94,3 % при 50 % нагрузки). Рассчитан на установку в стойки, форм?фактор 1U, поддерживает «горячую» замену (hotswap). Работает от сети 100–240 В (47–63 Гц), основные выходные линии: +12 В (до 36,33 А) и +12Vsb (2 А). Оснащён одним вентилятором, габариты — 19?15?6 см, вес — 1,3 кг. Совместим с серверами Fujitsu Primergy RX2520 M5, RX1330 M2 и RX2530 M4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Fujitsu A3C40175929 Primergy 460W Platinium Power Supply - по цене 21940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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