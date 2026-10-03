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Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 610 руб. 
Начислим 410 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750365
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI
25 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI

Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI

Отзывы о товаре Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI




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Характеристики
Бренд
Huawei
Описание
Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 25610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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