Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUN) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUN) Black
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm подключаются к смартфонам с ОС Android и iOS по Bluetooth. После синхронизации можно принимать и совершать звонки, получать SMS и сообщения из приложений и при этом не доставать телефон из кармана, сумки. Модель дистанционно управляет музыкой и камерой: на сенсорном дисплее часов можно переключать треки, делать снимки с задержкой. Поддержка аудио позволяет слушать музыку в собственном плеере автономно. Система навигации GPS определяет местоположение и записывает маршрут пробежки, велопрогулки или похода на карте даже без смартфона. Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm имеют датчики, которые определяют пульс, температуру тела, уровень кислорода в крови, анализируют фазы сна, уровень стресса и период отдыха, ЭКГ. Это позволяет контролировать здоровье, настраивать нагрузку и восстановление в зависимости от показателей. Корпус с пылевлагозащитой IP68, IP69 не пропускает воду внутрь при давлении 5 бар, поэтому выдерживает погружение на глубину до одного метра.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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