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Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUN) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUN) Black

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Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 1
Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 2
Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 3
Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 4
Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 5
Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 6
Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 7
Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 8
Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 9
Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 7 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 1
  • Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 2
  • Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 3
  • Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 4
  • Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 5
  • Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 6
  • Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 7
  • Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 8
  • Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 9
  • Умные часы GT 7 PRO BLACK TUM-B49 HUAWEI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750364
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 7 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, магнитометр, освещенности, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма
Функции
умный будильник, измерение времени контакта с землей, расчет кардиореспираторной подготовленности, отображение уклона и усиления высоты подъема
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
564
Габариты
45,6 ? 45,6 ? 11,25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUN) Black

Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm подключаются к смартфонам с ОС Android и iOS по Bluetooth. После синхронизации можно принимать и совершать звонки, получать SMS и сообщения из приложений и при этом не доставать телефон из кармана, сумки. Модель дистанционно управляет музыкой и камерой: на сенсорном дисплее часов можно переключать треки, делать снимки с задержкой. Поддержка аудио позволяет слушать музыку в собственном плеере автономно. Система навигации GPS определяет местоположение и записывает маршрут пробежки, велопрогулки или похода на карте даже без смартфона. Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm имеют датчики, которые определяют пульс, температуру тела, уровень кислорода в крови, анализируют фазы сна, уровень стресса и период отдыха, ЭКГ. Это позволяет контролировать здоровье, настраивать нагрузку и восстановление в зависимости от показателей. Корпус с пылевлагозащитой IP68, IP69 не пропускает воду внутрь при давлении 5 бар, поэтому выдерживает погружение на глубину до одного метра.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUN) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 7 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Развернуть
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, магнитометр, освещенности, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма
Функции
умный будильник, измерение времени контакта с землей, расчет кардиореспираторной подготовленности, отображение уклона и усиления высоты подъема
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
564
Габариты
45,6 ? 45,6 ? 11,25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm подключаются к смартфонам с ОС Android и iOS по Bluetooth. После синхронизации можно принимать и совершать звонки, получать SMS и сообщения из приложений и при этом не доставать телефон из кармана, сумки. Модель дистанционно управляет музыкой и камерой: на сенсорном дисплее часов можно переключать треки, делать снимки с задержкой. Поддержка аудио позволяет слушать музыку в собственном плеере автономно. Система навигации GPS определяет местоположение и записывает маршрут пробежки, велопрогулки или похода на карте даже без смартфона. Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm имеют датчики, которые определяют пульс, температуру тела, уровень кислорода в крови, анализируют фазы сна, уровень стресса и период отдыха, ЭКГ. Это позволяет контролировать здоровье, настраивать нагрузку и восстановление в зависимости от показателей. Корпус с пылевлагозащитой IP68, IP69 не пропускает воду внутрь при давлении 5 бар, поэтому выдерживает погружение на глубину до одного метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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