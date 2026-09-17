Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
В наличии
Код товара: 750307
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор, упаковка
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion
Масляный радиатор Engy EN-2307 Fusion используется для обогрева помещений площадью до 15 м2. Для удобной транспортировки прибор имеет колесики. Сохранять заданную температуру помогает встроенный термостат.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
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Бренд
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор, упаковка
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Масляный радиатор Engy EN-2307 Fusion используется для обогрева помещений площадью до 15 м2. Для удобной транспортировки прибор имеет колесики. Сохранять заданную температуру помогает встроенный термостат.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion - стоимость товара 3940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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