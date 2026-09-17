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Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion

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Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion - фото 1
Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion - фото 1
  • Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 
Начислим 284 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion
3 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор, упаковка
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion

Масляный радиатор Engy EN-2307 Fusion используется для обогрева помещений площадью до 15 м2. Для удобной транспортировки прибор имеет колесики. Сохранять заданную температуру помогает встроенный термостат.



Теги товара: 7 секций

Отзывы о товаре Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор, упаковка
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный радиатор Engy EN-2307 Fusion используется для обогрева помещений площадью до 15 м2. Для удобной транспортировки прибор имеет колесики. Сохранять заданную температуру помогает встроенный термостат.


Теги товара: 7 секций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный ENGY EN-2307 Fusion - стоимость товара 3940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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