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Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern

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Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - фото 1
Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - фото 2
Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - фото 3
Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - фото 4
Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
25
Мощность обогрева, Вт
2500
Количество секций
11
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - фото 1
  • Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - фото 2
  • Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - фото 3
  • Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - фото 4
  • Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 
Начислим 391 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern
5 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор, упаковка
Площадь обогрева, м2
25
Мощность обогрева, Вт
2500
Таймер
нет
Количество секций
11
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern

Электрический обогреватель ENGY EN-2211 Modern на 11 секций используется для отопления больших площадей и комнат. Перемещается на ножках. Имеет встроенные термостат и регулировку мощности.

Отзывы о товаре Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор, упаковка
Площадь обогрева, м2
25
Мощность обогрева, Вт
2500
Таймер
нет
Количество секций
11
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
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Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический обогреватель ENGY EN-2211 Modern на 11 секций используется для отопления больших площадей и комнат. Перемещается на ножках. Имеет встроенные термостат и регулировку мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный ENGY EN-2211 Modern - стоимость товара 5420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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