Лестница СИБРТЕХ 97822, 3 ? 12 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия
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Характеристики
Описание товара Лестница СИБРТЕХ 97822, 3 ? 12 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия
Алюминиевая трехсекционная лестница Сибртех 97822 состоит из 3 секций по 12 ступеней каждая. Она предназначена для использования преимущественно на открытом воздухе и в помещениях с высокими потолками, подойдет также для работников коммунальных служб и строителей. Лестница поможет провести отделочные, монтажные работы, будет полезна на складе.
Преимущества
- Надежность и долговечность — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, весит намного меньше стальных аналогов, при этом обладает прочностью и коррозионной стойкостью.
- Допустимая нагрузка 150 кг — лестница способна выдержать вес практически любого пользователя.
- Многофункциональность — лестница может использоваться в 3 различных вариациях — в качестве стремянки (с двумя расставленными и одной выдвинутой вверх секцией), двухсторонней стремянки (две секции расставлены, третья демонтирована) и приставной лестницы.
- Пластиковые заглушки — края профиля не царапают напольное покрытие независимо от выбранного положения лестницы.
- Устойчивость — лестница оснащена съемным стабилизатором, выравнивающим ее положение на горизонтальных поверхностях.
- Безопасная эксплуатация — на ступени нанесено антискользящее покрытие, имеется ограничитель по максимальной высоте.
- Простое применение — сборка, разборка и смена рабочих положений не занимает много времени.
- Компактное хранение и удобная транспортировка — в сложенном виде лестница не занимает много места.
Внешний вид товара может незначительно отличаться от указанного на изображении, что не влечет изменения его качества.
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Алюминиевая трехсекционная лестница Сибртех 97822 состоит из 3 секций по 12 ступеней каждая. Она предназначена для использования преимущественно на открытом воздухе и в помещениях с высокими потолками, подойдет также для работников коммунальных служб и строителей. Лестница поможет провести отделочные, монтажные работы, будет полезна на складе.
Преимущества
- Надежность и долговечность — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, весит намного меньше стальных аналогов, при этом обладает прочностью и коррозионной стойкостью.
- Допустимая нагрузка 150 кг — лестница способна выдержать вес практически любого пользователя.
- Многофункциональность — лестница может использоваться в 3 различных вариациях — в качестве стремянки (с двумя расставленными и одной выдвинутой вверх секцией), двухсторонней стремянки (две секции расставлены, третья демонтирована) и приставной лестницы.
- Пластиковые заглушки — края профиля не царапают напольное покрытие независимо от выбранного положения лестницы.
- Устойчивость — лестница оснащена съемным стабилизатором, выравнивающим ее положение на горизонтальных поверхностях.
- Безопасная эксплуатация — на ступени нанесено антискользящее покрытие, имеется ограничитель по максимальной высоте.
- Простое применение — сборка, разборка и смена рабочих положений не занимает много времени.
- Компактное хранение и удобная транспортировка — в сложенном виде лестница не занимает много места.
Внешний вид товара может незначительно отличаться от указанного на изображении, что не влечет изменения его качества.
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