Смартфон Honor 600 Lite 8/256Gb (5109CEJR) Grey
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 600 Lite 8/256Gb (5109CEJR) Grey
**Смартфон HONOR 600 Lite 8+256Gb (серый)** Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном HONOR 600 Lite! **Почему стоит выбрать HONOR 600 Lite?** * **Мощный процессор:** MediaTek Dimensity 7100 Elite обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для всего:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы, приложения и медиа. * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2600 x 1200 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение. * **Плавность в каждом движении:** частота обновления экрана 120 Гц сделает интерфейс максимально отзывчивым. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6520 мАч позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки. * **Защита от пыли и воды:** класс пылевлагозащиты IP66 гарантирует надёжную защиту устройства. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 6.0 для быстрого соединения с другими устройствами; * сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных; * поддержка быстрой зарядки; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный серый корпус из стекла и надёжный моноблок — HONOR 600 Lite сочетает в себе современный дизайн и функциональность. Не упустите шанс приобрести современный смартфон по выгодной цене!
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