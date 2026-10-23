Ключ разводной GROSS 15561, 200 мм, CrV, двухкомпонентная ручка
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Характеристики
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
28
Длина, мм
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
В наличии
Код товара: 744214
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1 260 руб.
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Характеристики
Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
28
Длина, мм
200
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
28х10х2
Вес, г.
310
Описание товара Ключ разводной GROSS 15561, 200 мм, CrV, двухкомпонентная ручка
Разводной ключ Gross 15561 длиной 200 мм, из стали CrV, с двухкомпонентной ручкой, служит для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Губки со специальными насечками надежно захватывают детали и не скользят по их поверхности. Максимальная ширина раскрытия губок составляет 28 мм, что позволяет работать с предметами разного размера и формы.
Преимущества
- Надежность и долговечность — ключ изготовлен из прочной и износостойкой хромованадиевой стали.
- Устойчивость к воздействию влаги — хромированное покрытие защищает инструмент от образования коррозии.
- Эргономичность — облегченный корпус снижает нагрузку на руку мастера, а двухкомпонентная обрезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
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Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
28
Длина, мм
200
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Разводной ключ Gross 15561 длиной 200 мм, из стали CrV, с двухкомпонентной ручкой, служит для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Губки со специальными насечками надежно захватывают детали и не скользят по их поверхности. Максимальная ширина раскрытия губок составляет 28 мм, что позволяет работать с предметами разного размера и формы.
Преимущества
- Надежность и долговечность — ключ изготовлен из прочной и износостойкой хромованадиевой стали.
- Устойчивость к воздействию влаги — хромированное покрытие защищает инструмент от образования коррозии.
- Эргономичность — облегченный корпус снижает нагрузку на руку мастера, а двухкомпонентная обрезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Ключ разводной GROSS 15561, 200 мм, CrV, двухкомпонентная ручка - по цене 1260 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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