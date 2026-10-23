Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка
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Характеристики
Описание товара Ключ разводной DENZEL 15754, 185 мм, CrV, кованый, укороченная рукоятка
Ключ разводной кованый Denzel 15754 длиной 185 мм, из стали CrV, с укороченной рукояткой и увеличенным раскрытием губок, используется для монтажа и демонтажа крепежных элементов диаметром до 46 мм. Благодаря тонким губкам и укороченной рукоятке удобен для работы в труднодоступных местах. Имеет широкую область применения: сантехнические работы, мелкий бытовой ремонт, полупрофессиональная сфера и т. д.
Преимущества
- Прочность и долговечность — ключ изготовлен из закаленной хромованадиевой стали методом ковки.
- Увеличенный ресурс — кованая конструкция усилена дополнительными ребрами жесткости на рукоятке.
- Защита от разрушения — фосфатированная поверхность инструмента не подвержена коррозии.
- Удобная эксплуатация — метрическая линейка на ключе помогает выставить нужный размах зева.
- Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено специальное отверстие.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Ключ разводной кованый Denzel 15754 длиной 185 мм, из стали CrV, с укороченной рукояткой и увеличенным раскрытием губок, используется для монтажа и демонтажа крепежных элементов диаметром до 46 мм. Благодаря тонким губкам и укороченной рукоятке удобен для работы в труднодоступных местах. Имеет широкую область применения: сантехнические работы, мелкий бытовой ремонт, полупрофессиональная сфера и т. д.
Преимущества
- Прочность и долговечность — ключ изготовлен из закаленной хромованадиевой стали методом ковки.
- Увеличенный ресурс — кованая конструкция усилена дополнительными ребрами жесткости на рукоятке.
- Защита от разрушения — фосфатированная поверхность инструмента не подвержена коррозии.
- Удобная эксплуатация — метрическая линейка на ключе помогает выставить нужный размах зева.
- Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено специальное отверстие.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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