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Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO

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Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 1
Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 2
Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 3
Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 4
Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 5
Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 6
Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 7
Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
50
Длина, мм
250
  • Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 1
  • Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 2
  • Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 3
  • Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 4
  • Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 5
  • Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 6
  • Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 7
  • Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
50
Длина, мм
250
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х2
Вес, г.
530

Описание товара Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO

Фосфатированный разводной ключ Matrix PRO 15578 длиной 250 мм, с тонкими губками и двухкомпонентной рукояткой, — профессиональный инструмент, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов и работы с узкими фитингами. Максимальная ширина раскрытия губок составляет 50 мм, что позволяет работать с деталями разного размера. Благодаря удлиненным тонким губкам инструмент удобен для работы в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — ключ изготовлен из прочной стали 40 CrV, губки закалены до твердости 50 HRC и выдерживают высокие нагрузки.
  • Защита от коррозии — фосфатированная поверхность устойчива к воздействию влаги.
  • Комфортное использование — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони, даже если работать без перчаток.



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Отзывы о товаре Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
50
Длина, мм
250
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Фосфатированный разводной ключ Matrix PRO 15578 длиной 250 мм, с тонкими губками и двухкомпонентной рукояткой, — профессиональный инструмент, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов и работы с узкими фитингами. Максимальная ширина раскрытия губок составляет 50 мм, что позволяет работать с деталями разного размера. Благодаря удлиненным тонким губкам инструмент удобен для работы в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — ключ изготовлен из прочной стали 40 CrV, губки закалены до твердости 50 HRC и выдерживают высокие нагрузки.
  • Защита от коррозии — фосфатированная поверхность устойчива к воздействию влаги.
  • Комфортное использование — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони, даже если работать без перчаток.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ разводной Matrix 15578, тонкие губки, фосфатированный, 2-х комп рукоятка, 250 мм, CrV, PRO - по цене 1530 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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