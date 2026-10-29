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Термопот BQ TP5000 Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот BQ TP5000 Серый

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Термопот BQ TP5000 Серый - фото 6
Термопот BQ TP5000 Серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1600
  • Термопот BQ TP5000 Серый - фото 1
  • Термопот BQ TP5000 Серый - фото 2
  • Термопот BQ TP5000 Серый - фото 3
  • Термопот BQ TP5000 Серый - фото 4
  • Термопот BQ TP5000 Серый - фото 5
  • Термопот BQ TP5000 Серый - фото 6
  • Термопот BQ TP5000 Серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735847
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термопот BQ TP5000 Серый
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
от 35 до 95
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х37х29
Вес, кг.
3.12

Описание товара Термопот BQ TP5000 Серый

Термопот BQ — вместительное решение для большой семьи или офиса благодаря объёму 5 литров. Мощность 1600 Вт обеспечивает быстрое нагревание воды, а закрытый нагревательный элемент повышает долговечность. Корпус из пластика и металла с колбой из нержавеющей стали выглядит стильно и легко очищается. Чёрный цвет добавляет строгий современный акцент. Вес 2,3 кг — достаточно устойчивый, но не громоздкий. Съёмная крышка облегчает наполнение и уход, а электронасос делает подачу воды максимально удобной без лишних усилий. Длина сетевого шнура 1 метр позволяет выбрать подходящее место для установки. Благодаря терморегулятору легко подобрать идеальную температуру воды. Подсветки и управления со смартфона нет — только простота и надёжность в каждом использовании.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Термопот BQ TP5000 Серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
от 35 до 95
Управление со смартфона
Нет
Развернуть
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Россия
Описание
Термопот BQ — вместительное решение для большой семьи или офиса благодаря объёму 5 литров. Мощность 1600 Вт обеспечивает быстрое нагревание воды, а закрытый нагревательный элемент повышает долговечность. Корпус из пластика и металла с колбой из нержавеющей стали выглядит стильно и легко очищается. Чёрный цвет добавляет строгий современный акцент. Вес 2,3 кг — достаточно устойчивый, но не громоздкий. Съёмная крышка облегчает наполнение и уход, а электронасос делает подачу воды максимально удобной без лишних усилий. Длина сетевого шнура 1 метр позволяет выбрать подходящее место для установки. Благодаря терморегулятору легко подобрать идеальную температуру воды. Подсветки и управления со смартфона нет — только простота и надёжность в каждом использовании.


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопот BQ TP5000 Серый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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