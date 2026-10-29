Термопот BQ TP5000 Серый
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Характеристики
Описание товара Термопот BQ TP5000 Серый
Термопот BQ — вместительное решение для большой семьи или офиса благодаря объёму 5 литров. Мощность 1600 Вт обеспечивает быстрое нагревание воды, а закрытый нагревательный элемент повышает долговечность. Корпус из пластика и металла с колбой из нержавеющей стали выглядит стильно и легко очищается. Чёрный цвет добавляет строгий современный акцент. Вес 2,3 кг — достаточно устойчивый, но не громоздкий. Съёмная крышка облегчает наполнение и уход, а электронасос делает подачу воды максимально удобной без лишних усилий. Длина сетевого шнура 1 метр позволяет выбрать подходящее место для установки. Благодаря терморегулятору легко подобрать идеальную температуру воды. Подсветки и управления со смартфона нет — только простота и надёжность в каждом использовании.
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Теги товара: металлические
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Теги товара: металлические
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