Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor
Точка доступа Ubiquiti UniFi U7 Outdoor в белом герметичном, влагозащищенном по стандарту IPX6 корпусе рассчитана на уличную эксплуатацию. Устройство для установки на стену или специальную мачту позволяет подключать к Интернету клиентские устройства, объединяя их локальной сетью на основе Wi-Fi. При одновременном использовании для частотных диапазонов 2.4 и 5 ГГц беспроводной маршрутизатор позволяет получить скорость передачи данных внутри сети до 9288 МБит/сек. Точка доступа для наружной эксплуатации Ubiquiti UniFi U7 Outdoor оснащается Ethernet-портом с пропускной способностью до 2.5 ГБит/сек. Модель предполагает питание через PoE по свободным от передачи данных линиями витой пары, поэтому к ней не придется тянуть отдельный кабель питания. Настроить маршрутизатор можно в мобильном приложении UniFi.
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