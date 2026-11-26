Various Artists - Christmas Hits (9120005654549) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712390
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
White Christmas, The Christmas Song, Let it Snow! Let it, Snow! Let it Snow!, Mary's Boy Child, Jingle Bells, Blue Christmas, Little Drummer Boy, Santa Baby, Baby It's Cold Outside, Santa Claus Is Coming, To Town, Rockin'Around The, Christmas Tree, Winter Wonderland, Here Comes Santa, Claus, Home For, Christmas, Have Yourself A Merry, Little Christmas
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Christmas Hits (9120005654549) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: White Christmas, The Christmas Song, Let it Snow! Let it, Snow! Let it Snow!, Mary's Boy Child, Jingle Bells, Blue Christmas, Little Drummer Boy, Santa Baby, Baby It's Cold Outside, Santa Claus Is Coming, To Town, Rockin'Around The, Christmas Tree, Winter Wonderland, Here Comes Santa, Claus, Home For, Christmas, Have Yourself A Merry, Little Christmas
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
White Christmas, The Christmas Song, Let it Snow! Let it, Snow! Let it Snow!, Mary's Boy Child, Jingle Bells, Blue Christmas, Little Drummer Boy, Santa Baby, Baby It's Cold Outside, Santa Claus Is Coming, To Town, Rockin'Around The, Christmas Tree, Winter Wonderland, Here Comes Santa, Claus, Home For, Christmas, Have Yourself A Merry, Little Christmas
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: White Christmas, The Christmas Song, Let it Snow! Let it, Snow! Let it Snow!, Mary's Boy Child, Jingle Bells, Blue Christmas, Little Drummer Boy, Santa Baby, Baby It's Cold Outside, Santa Claus Is Coming, To Town, Rockin'Around The, Christmas Tree, Winter Wonderland, Here Comes Santa, Claus, Home For, Christmas, Have Yourself A Merry, Little Christmas
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