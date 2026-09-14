A.C. Reed - Im In The Wrong Business! (Deagostini) (4620032919048) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A.C. Reed
Альбом (сингл)
Im In The Wrong Business!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732891
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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A.C. Reed
Альбом (сингл)
Im In The Wrong Business!
Жанр
Jazz
Трек-лист
I'm In The Wrong Business, I Can't Go On This Way, Fast Food Annie, This Little Voice, My Buddy Buddy Friends, She's Fine, These Blues Is Killing Me, Miami Strut, 3: AM, Don't Drive Drunk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара A.C. Reed - Im In The Wrong Business! (Deagostini) (4620032919048) виниловая пластинка
Альбом американского музыканта Эй Си Рида, выпущенный в 1987 году. При поддержке the Spark Plugs Рид раскрутил альбом в турне по Северной Америке. За первые два года после выпуска было продано около 50 000 копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A.C. Reed
Альбом (сингл)
Im In The Wrong Business!
Жанр
Jazz
Трек-лист
I'm In The Wrong Business, I Can't Go On This Way, Fast Food Annie, This Little Voice, My Buddy Buddy Friends, She's Fine, These Blues Is Killing Me, Miami Strut, 3: AM, Don't Drive Drunk
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Альбом американского музыканта Эй Си Рида, выпущенный в 1987 году. При поддержке the Spark Plugs Рид раскрутил альбом в турне по Северной Америке. За первые два года после выпуска было продано около 50 000 копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
A.C. Reed - Im In The Wrong Business! (Deagostini) (4620032919048) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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