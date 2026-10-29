Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 702933
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 590 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
67х60х54
Вес, кг.
10.9
Описание товара Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот
Кресло офисное Defender OFFICE черного цвета с механизмом качания топ-ган оснащено откидными пластиковыми подлокотниками. Мягкость сиденья с обивкой из ткани обеспечивает полиуретановый наполнитель.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло офисное Defender Office черный, сетка, регулир. подлокот - стоимость товара 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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