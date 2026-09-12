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Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный

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Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный - фото 1
Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный - фото 2
Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный - фото 3
Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный - фото 1
  • Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный - фото 2
  • Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный - фото 3
  • Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695390
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х52х20
Вес, кг.
12.4

Описание товара Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный

Кресло Бюрократ KB-5M черный - механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло Бюрократ KB-5M черный - механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ KB-5M черный TW-01 3C11 сетка/ткань с подголов. крестов. металл черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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