Фреон R32, 9,5 кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для кондиционеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%15 626 руб. 18 570 руб.
В наличии
Код товара: 696694
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 626 руб. -16%
18 570 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х24х24
Вес, кг.
9.5
Описание товара Фреон R32, 9,5 кг
Фреон R 32 (дифторметан, CF2H2) – бесцветный газ без характерного запаха, который относится к фторуглеводородам (ГФУ, HFC). Превосходит в экологичности все свои аналоги, предназначен для замены фреона R-410A, перед которым имеет преимущество по многим эксплуатационным характеристикам.
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Фреон R 32 (дифторметан, CF2H2) – бесцветный газ без характерного запаха, который относится к фторуглеводородам (ГФУ, HFC). Превосходит в экологичности все свои аналоги, предназначен для замены фреона R-410A, перед которым имеет преимущество по многим эксплуатационным характеристикам.
Фреон R32, 9,5 кг - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15626 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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